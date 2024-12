Pacote de farinha foi um dos produtos que gerou acusação de furto em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Pacote de farinha foi um dos produtos que gerou acusação de furto em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/12/2024 18:21 | Atualizado 04/12/2024 18:39

Rio - O produtor de conteúdo digital Théo Souza afirmou, em um vídeo postado nas redes sociais, que ele e sua mãe foram vítimas de racismo depois de serem acusados de tentar furtar um vinagre e um pacote de farinha, em um mercado de Niterói, na Região Metropolitana. Os produtos já estavam pagos.

O caso aconteceu no domingo passado (1º) no Supermarket do bairro Engenho do Mato. Na gravação, Théo e a mãe aparecem sendo barrados por um funcionário do estabelecimento após passarem no caixa. A mulher estava com o vinagre e um pacote de farinha em sua bolsa pessoal para, segundo ela, acomodar melhor as compras já realizadas.

O homem pediu para que os funcionários vissem as imagens de uma câmera de segurança para comprovar que os produtos foram pagos. Além disso, Théo entregou a nota fiscal que mostrou o pagamento.

"A gente com nota e eles constrangendo a gente e suspeitando de roubo, em pleno 2024. Acusaram minha mãe de roubo. Acusaram a gente de roubar um vinagre, sendo que a gente pagou tudo. Por que iríamos roubar um vinagre? Absurdo. Fiquei mais abalado por causa da minha mãe. Se fosse eu, eu relevava, mas a minha mãe trabalha como doméstica há muitos anos. Nunca roubou nada. Vou processar. Não posso deixar isso passar. Eles colocam um preço superfaturado para pobre, metem a mão e ainda são racistas", disse nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Théo Souza | meTHEOro (@euotheo)

Nesta terça-feira (3), a família foi na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para registrar o caso. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Funcionário afastado

Sobre o ocorrido na loja, a Rede Supermarket informou que o funcionário envolvido no caso está afastado das atividades até a conclusão das investigações.

A empresa destacou que, como primeira medida, entrou em contato com Théo para prestar assistência e ouvi-lo sobre o episódio, ficando aberto para atendê-lo.



"A Rede está à disposição das autoridades para prestar os devidos esclarecimentos. Toda e qualquer forma de discriminação ou desrespeito não são tolerados e contrariam os valores da Rede Supermarket", informa a nota.