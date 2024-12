Vala escura se formou após chuvas fortes em Copacabana - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/12/2024 17:59

Rio - Uma vala se formou a partir de uma galeria de águas pluviais na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (4). A água com coloração escura chegou ao mar e preocupou moradores.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o fluxo intenso entre a galeria e o mar, passando pela faixa de areia na altura da Rua Sousa Lima. A moça que está gravando o vídeo destaca uma mancha escura que se formou por conta do escoamento.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o bairro de Copacabana possui dispositivos de extravasamento nas galerias de águas pluviais com objetivo de evitar alagamentos na região. Na manhã desta quarta-feira, o Rio entrou em estágio 2 por conta das intensas chuvas que caíram na cidade, o que pode ter ocasionado a formação da vala.

O Inea ainda informou que fará novas coletas para testar a balneabilidade da Praia de Copacabana. No entanto, ressalta que o banho de mar não é recomendado após períodos de chuva.

Procurada, a Fundação Rio-Águas reforçou que, na altura da Rua Sousa Lima, há uma saída de galeria de drenagem que pode desaguar para a paria durante fortes chuvas, quando excede sua capacidade.