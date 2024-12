Fachada do Laboratório PCS Lab em Nova Iguaçu, investigador por emitir falsos laudos de HIV - Renan Areias/ArquivoAgência O Dia

Fachada do Laboratório PCS Lab em Nova Iguaçu, investigador por emitir falsos laudos de HIVRenan Areias/ArquivoAgência O Dia

Publicado 04/12/2024 16:26 | Atualizado 04/12/2024 17:20





A justificativa faz parte de um documento de 60 páginas enviado à secretaria, onde a empresa pede a desinterdição do prédio que sediava o laboratório. O



No local, foram realizados os exames de pacientes doadores de órgãos e que acusaram falso negativo. A partir desse resultado, os transplantes ocorreram e os receptores desses orgãos acabaram sendo contaminados pelo vírus. Inicialmente, o PCS Labs afirmava que o erro teria sido resultado de uma "falha humana".



Contudo, a nova versão muda essa narrativa e justifica a falha pela "janela imunológica" do HIV nos doadores. O laboratório afirmou que durante essa etapa, o resultado pode dar falso não reagente, ou seja, quando não há o diagnóstico do vírus, mesmo em pessoas contaminadas. A contraprova feita pelo Hemorio, a pedido do Programa de Transplantes do Rio, acusou positivo para o vírus.



Em outro trecho da defesa, o PCS Labs cita a margem da literatura sobre o tema, onde é aceitável até 0,6% de erro para os resultados de exames laboratoriais. Ao todo, o laboratório da Baixada diz ter realizado quase 300 laudos. As informações foram divulgadas pela BandNews. Rio - O laboratório PCS Labs Saleme, fechado pelas autoridades após pacientes transplantados serem infectados pelo vírus HIV , mudou a versão apresentada sobre a contaminação dos órgãos. Em defesa enviada à Secretaria de Estado de Saúde, a empresa de patologia justificou que o incidente por ter sido causado pela "janela imunológica" dos doadores, além de afirmar que a margem de testes positivos para contaminação está "dentro do limite da aceitabilidade".A justificativa faz parte de um documento de 60 páginas enviado à secretaria, onde a empresa pede a desinterdição do prédio que sediava o laboratório. O local em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , está fechado desde o início do mês de outubro último. Segundo a defesa do PCS Labs Saleme, o estabelecimento será usado com outra finalidade e não tornará a ser usado como laboratório.No local, foram realizados os exames de pacientes doadores de órgãos e que acusaram falso negativo. A partir desse resultado, os transplantes ocorreram e os receptores desses orgãos acabaram sendo contaminados pelo vírus. Inicialmente, o PCS Labs afirmava que o erro teria sido resultado de uma "falha humana".Contudo, a nova versão muda essa narrativa e justifica a falha pela "janela imunológica" do HIV nos doadores. O laboratório afirmou que durante essa etapa, o resultado pode dar falso não reagente, ou seja, quando não há o diagnóstico do vírus, mesmo em pessoas contaminadas. A contraprova feita pelo Hemorio, a pedido do Programa de Transplantes do Rio, acusou positivo para o vírus.Em outro trecho da defesa, o PCS Labs cita a margem da literatura sobre o tema, onde é aceitável até 0,6% de erro para os resultados de exames laboratoriais. Ao todo, o laboratório da Baixada diz ter realizado quase 300 laudos. As informações foram divulgadas pela BandNews.

"De toda sorte, não é aceitável que dois doadores, cujos órgãos foram transplantados para seis receptores tenham tido resultado de HIV falso-negativo", diz comunicado do laboratório em seu site.



Além dos exames de HIV para transplantes de órgãos, o laboratório era contratado do estado para fazer outros diversos exames laboratoriais. A empresa prestava serviço desde dezembro de 2023.



Dois sócios do laboratório e outras foram presos e outras quatro pessoas, incluindo a biomédica que assinou um dos laudos, são consideradas foragidas. Segundo investigação da Polícia Civil, a falha no teste de HIV dos doadores foi causada por uma tentativa do PCS Labs de reduzir os custos de operação da patologia.



Em coletiva concedida no dia 14 de outubro, o diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, André Neves, explicou que os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas houve determinação para que fosse aliviada a fiscalização. Com isso, a checagem passou a ser semanal, visando a "maximização de lucro, deixando de lado a preservação e a segurança".