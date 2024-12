Policiais militares com os fuzis apreendidos em Belford Roxo - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/12/2024 20:06

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 600 fuzis no estado do Rio em 2024. De acordo com a corporação, esse número bateu o recorde de 2019, quando 505 fuzis foram recolhidos. Só nesta quarta-feira (4), quatro fuzis foram apreendidos no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante uma ação de policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) para reprimir o roubo de carros.

A maior parte das apreensões do ano está concentrada em regiões de disputa territorial entre facções criminosas rivais, como o Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho.

Outro fuzil foi apreendido em São João de Meriti por militares do 21° BPM (São João de Meriti) durante confronto com bandidos. Já no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, outro fuzil foi recolhido por agentes do 20° BPM (Mesquita).

O número de fuzis apreendidos também superou o total de apreensões de 2023, quando a Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) contabilizou 492 apreensões. Os dados são do levantamento semanal da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Secretaria de Estado de Polícia Militar, que revelou que, somente no mês de agosto, 78 fuzis foram apreendidos.

O 41° BPM (Irajá), responsável pelo patrulhamento nas comunidades do Complexo da Pedreira, Chapadão, Colégio e Acari, é a unidade operacional com o maior número de apreensões, com 99 fuzis. Em seguida, aparece o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A população pode contribuir com denúncias utilizando o serviço de atendimento 190.