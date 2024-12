Prefeitura do Rio assume hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes - Ricardo Stuckert/ Presidência da República

Publicado 04/12/2024 18:18 | Atualizado 04/12/2024 21:39

Rio - O governo federal e a Prefeitura do Rio assinaram um acordo para que os hospitais federais do Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF) passem a ter gestão municipal. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (4) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e pelo prefeito Eduardo Paes durante uma reunião no Palácio do Planalto.



Além disso, será feito o repasse de R$ 150 milhões, sendo R$ 100 milhões para o HFA e R$ 50 milhões para o HFCF, para as providências imediatas. O valor será pago em parcela única, ainda em dezembro de 2024. Participaram do encontro a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



As mudanças fazem parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, elaborado pela ministra Nísia Trindade. Além do HFA e do HFCF, outras duas unidades já iniciaram seu processo de reestruturação: os hospitais federais de Bonsucesso (HFB) e Servidores do Estado (HFSE)

O Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), em Jacarepaguá, é direcionado ao atendimento de média e alta complexidade. É uma das principais referências hospitalares da Zona Oeste do Rio. A unidade é reconhecida pela área de fisioterapia oncológica, ginecologia, nefrologia (tratamento do sistema urinário) e tratamentos em crianças com insuficiência renal, pneumologia e urologia. As atividades do CTI pediátrico do HFCF foram suspensas no dia 6 de novembro por falta de pessoal.

Já o Hospital Federal do Andaraí (HFA) é a principal referência de assistência na área da Grande Tijuca. A unidade de média e alta complexidade presta assistência hospitalar, ambulatorial e de emergência referenciada, incluindo atendimento Oncológico. Entre os serviços prestados estão Microcirurgia, Cirurgia plástica, Suporte a grandes traumas, Centro de Tratamento de Queimados, atendendo pacientes desde a regulação até a intervenção cirúrgica.



O Ministério da Saúde iniciou em junho deste ano um processo de reestruturação dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. A pasta anunciou parcerias com a Prefeitura do Rio, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a Fiocruz e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), com a promessa de retomar as atividades hospitalares.

Cronograma de intervenções no Andaraí e Cardoso Fontes

A reestruturação permitirá que as unidades dobrem a capacidade de atendimento ambulatorial e voltem a ter as emergências com funcionamento pleno. O cronograma de intervenções prevê, até o primeiro semestre de 2026, obras para a reabertura das emergências, reforma das enfermarias dos setores, dos andares fechados e do serviço de oncologia, modernização dos centros de imagem, do parque tecnológico e dos elevadores e construção da nova cozinha do Andaraí – fechada há mais de dez anos.

A expectativa é de que, juntos, os dois hospitais realizem 500 atendimentos de emergência por dia, sendo 300 no HFA e 200 no HFCF. O plano de trabalho prevê ainda a recomposição da força de trabalho e ampliação de 30% dos recursos humanos.



Os investimentos permitirão o funcionamento de 700 leitos no total. Atualmente, o HFA possui 304 leitos -, porém, apenas 169 estão ocupados – e chegará a 450. Já o HFCF possui 182 leitos, com 111 ocupados, hoje, e chegará a 250. Na prática, haverá um incremento de mais de 400 leitos.



"Temos um cronograma apertado, mas possível. Vamos trabalhar muito para cumprir, pois cada dia de atraso é um dia que deixamos de atender a população. Vamos oferecer mais acesso com mais qualidade, mantendo a complexidade assistencial desses hospitais. Serão 200 mil atendimentos a mais por ano nas duas unidades. Temos muito a fazer e a entregar", afirmou Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.



O centro de imagens do HFA ganhará um equipamento de ressonância magnética, instalação de novo tomógrafo e reforço para o serviço de CPRE. Também haverá aumento de procedimentos oncológicos no setor de imagens. A previsão é triplicar os exames e procedimentos realizados. No HFCF, os dois tomógrafos serão colocados em funcionamento. Atualmente, apenas um está funcionando.

Meta para os hospitais



Hospital do Andaraí - a produção atual é de 83 mil procedimentos por ano e a previsão para o ano de 2026 é chegar a 167 mil. O hospital conta com 2.560 profissionais e passará a ter 3.320.



Hospital Cardoso Fontes - produz atualmente 153 mil procedimentos por ano com estimativa de chegar a 306 mil em 2026. A unidade possui 2.006 funcionários com expectativa de ampliar para 2.600.