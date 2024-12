Carros foram vistos voltando na contramão para fugir de arrastão - Reprodução / Vídeo

Publicado 04/12/2024 17:19

Rio - Um arrastão assustou motoristas que passavam pela Avenida Martin Luther King, na altura de Vicente de Carvalho, Zona Norte, durante a manhã desta quarta-feira (4). Em vídeos que circulam na internet, carros foram vistos voltando na contramão para fugir da ação criminosa.

A Polícia Militar informou que a equipe não foi acionada para a ocorrência. Nas redes sociais, usuários reclamaram da recorrência de assaltos na via. "Impressionante. É sempre no mesmo lugar", comentou um internauta. "Todo dia tem assalto e ninguém faz nada", declarou outro usuário.

Segundo o perfil "OTT - Onde Tem Tiroteio", os roubos começaram por volta de 06h52.Os frequentes arrastões na via e proximidades se tornaram uma triste estatística na rotina dos cariocas. No último dia 22, o assalto terminou com um veículo roubado por criminosos , em Inhaúma, na Zona Norte, e um homem foi preso por agentes do 3º BPM (Méier).Já no dia 1º de novembro, outro arrastão assustou motoristas que foram ameaçados e tiveram seus carros roubados por bandidos. A ação, ocorrida também em Vicente de Carvalho, foi flagrada pela câmera de segurança de um dos veículos. No dia 20 de outubro, um assalto aconteceu na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, no sentido do Shopping Nova América.