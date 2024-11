Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da estação de metrô de Inhaúma - Reprodução / Google Street View

Publicado 22/11/2024 14:57 | Atualizado 22/11/2024 14:58

Rio – Um veículo foi roubado na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (22). O caso fez com que agentes do 3° BPM (Méier) realizassem buscas na Favela das Galinhas, que fica na região, e durante a ação, um homem foi preso com uma arma de fogo.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento e o policiamento foi reforçado na região. Nas redes sociais, internautas relataram que a rua foi alvo de arrastão, um problema recorrente no local, e reclamaram da falta de segurança na via. "Todo dia. Não tem mais jeito", contestou um usuário das redes sociais. "Rotina, já virou um vício", afirmou uma pessoa.

A Avenida Pastor Martin Luther King Jr. vem sendo alvo de constantes arrastões. Em um deles, realizado no último dia 1º de novembro, a câmera de segurança de um dos carros assaltados flagrou a ação dos bandidos . Em determinado momento, um deles aponta a arma para o veículo que está filmando e diz: "vou matar, vou matar!".