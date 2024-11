Planetário do Rio é o maior da América Latina - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Planetário do Rio é o maior da América LatinaMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 22/11/2024 11:43

Rio - O Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul da cidade, preparou uma programação especial para celebrar os 54 anos de fundação neste fim de semana. Além de entradas gratuitas para o Museu do Universo e para as sessões de cúpula, a festividade contará com shows, exposições, oficinas e cinema a céu aberto.

A partir das 10h deste sábado (23), o público poderá assistir a vídeos, palestras e rodas de conversas que abordam temas ligados as contribuições dos povos indígenas e da África para a humanidade. A professora Julia Otomorinhori’ô, da etnia Xavante, e o indígena Ricardo Ybyrîara Ajuricaba Tupinambá são alguns dos convidados.

A programação do dia prevê, ainda, oficinas de arte e educação ambiental; apresentações musicais, de dança e circenses; cinema a céu aberto e atividades sensoriais; além da exposição "Olhe para o Céu", que apresenta fotografias de paisagens celestes.





Os horários de cada atração podem ser verificados no Já no domingo (24), o Planetário terá atividades voltadas para pessoas neurodivergentes. Haverá visita guiada, sessão de cúpula adaptada (com sons mais baixos e menos luzes), oficina com massinha sensorial, artes e brincadeiras. Para encerrar a celebração, a companhia Papa Vento vai apresentar uma peça de teatro de bonecos.Os horários de cada atração podem ser verificados no site oficial . Para participar das atividades é preciso se inscrever de forma online ou retirar o ingresso na bilheteria. No sábado, a entrada é franca para todos os públicos, porém, no domingo, apenas os PCDs terão direito a gratuidades.

Fundado no dia 19 de novembro de 1970, o Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, nº 100, na Gávea. Os ingressos para o Museu do Universo custam R$ 20 e para as sessões de cúpula, R$ 40.