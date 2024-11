Carro onde estava mulher baleada no Méier foi atingido por pelo menos seis disparos - Divulgação

Publicado 22/11/2024 18:39 | Atualizado 22/11/2024 19:13

Sara Regina Cardoso Coelho, de 28 anos, foi alvejado por pelo menos cinco disparos, sendo três na parte lateral e o restante nos pneus. A vítima e o marido passavam pela Rua Silva Rabelo, no Méier, Zona Norte do Rio, na noite de quinta-feira (21), quando o veículo foi atingido. A família diz que policiais militares atiraram contra o veículo sem dar ordem de parada. A PM, no entanto, alega que um outro automóvel foi abordado e ocupantes do veículo reagiram, provocando um confronto que deixou a vítima ferida. Rio - O carro onde estava, de 28 anos, foi alvejado por pelo menos cinco disparos, sendo três na parte lateral e o restante nos pneus. A vítima e o marido passavam pela Rua Silva Rabelo, no Méier, Zona Norte do Rio, na noite de quinta-feira (21), quando o veículo foi atingido. A família diz que policiais militares atiraram contra o veículo sem dar ordem de parada. A PM, no entanto, alega que um outro automóvel foi abordado e ocupantes do veículo reagiram, provocando um confronto que deixou a vítima ferida.

Veja fotos de como ficou o carro da vítima:

Sara Regina estava internada no Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por uma cirurgia de retirada de parte do intestino. Ela foi transferida para o Hospital Memorial da Tijuca na tarde desta sexta-feira (22). Ao DIA, o irmão da vítima, Daniel Domingos, disse que durante a transferência entre os hospitais Sara sentiu muita dor e vai fazer novos exames. A possibilidade de passar por uma nova cirurgia não está descartada.

Mulher foi baleada após visitar filha em hospital

A família de Sara conta que ela voltava para casa com o marido após sair do Hospital Federal da Lagoa, na Zona Sul, onde a filha deles está internada há mais de 15 dias por causa de uma incfeção no sangue. Já no Méier, eles pararam em um sinal de trânsito e perceberam a movimentação de PMs a pé. Daniel relata que os policiais não abordaram o veículo ou deram ordem de parada e atiraram por trás do carro. Ao perceber os disparos, a mulher, que estava no carona, se agachou, mas acabou sendo atingida na barriga, momento em que o companheiro saiu do automóvel em direção aos militares, que a socorreram.

"Eles não abordaram, eles simplesmente acharam que era bandido, porque acho que eles já estavam atrás de alguém, e o carro do meu cunhado não é 'meia-boca', é um carro bacana, com vidro escuro, então simplesmente saíram atirando. Meu cunhado falou que eles vieram por trás atirando no carro da minha irmã, eles estavam a pé. É aquilo, (queriam) mostrar serviço, vai que é bandido, mesmo? (…) Infelizmente, é o Brasil que vivemos, não aconteceu só com a minha irmã, mas com várias pessoas", desabafou Daniel.

Sara é mãe de quatro filhos de 1, 5, 8 e 12 anos, e se preparava para comemorar o aniversário de uma das crianças, em duas semanas. O irmão conta que o sonho da vítima é entrar para a Polícia Militar, que ela já havia feito uma prova para ingressar na corporação e, atualmente, vinha estudando para mais um concurso.

O que diz a PM



Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) realizaram uma abordagem a um veículo do tipo sedan de cor branca, na Rua Silva Rabelo, quando os ocupantes reagiram e houve confronto. "No local, a passageira de um veículo próximo foi atingida e socorrida ao Hospital Salgado Filho", informou a corporação.

A PM também informou que os policiais envolvidos na ocorrência serão ouvidos e um procedimento apuratório será instaurado para analisar as circunstâncias da ação. O fuzil utilizado pelo policial foi apreendido.

Questionada, a PM ainda não informou se os agentes usavam câmeras corporais na ocorrência.

Investigações

A Polícia Civil informou que o caso foi comunicado na 26ª DP (Todos os Santos) por policiais militares que participaram da ação. O veículo da vítima passou por exame de perícia e os PMs envolvidos e testemunhas serão ouvidos.