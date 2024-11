Idoso de 77 anos foi agredido por vizinho por causa de manga, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Idoso de 77 anos foi agredido por vizinho por causa de manga, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 22/11/2024 16:43 | Atualizado 22/11/2024 17:19

Rio - O idoso Luiz Carlos Mello, de 77 anos, foi espancado por um vizinho dentro do condomínio onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã da última terça-feira (19). O agressor, identificado como Carlos José Rodrigues Pinheiro, tentou fugir, mas foi preso em flagrante com sinais de embriaguez. Veja o vídeo abaixo. Na fuga, ele também ameaçou e roubou o celular de um gari.

Carlos José Rodrigues Pinheiro foi preso em flagrante após a agredir vizinho de 77 anos Divulgação

Segundo a denúncia, a agressão aconteceu depois que o idoso perguntou se Carlos José tinha jogado uma manga na piscina da casa dele. As câmeras de segurança do condomínio flagraram toda a agressão. Nas imagens é possível ver que Carlos empurra a vítima e dá uma rasteira nele. Na queda, Luiz bateu o rosto no chão. Mesmo caído, a sessão de espancamento não acabou. Carlos, mostrando extremo nervosismo, deu chutes na cabeça do idoso. Outros moradores tentaram intervir, mas o agressor arrancou o portão do condomínio e saiu.

Assista ao vídeo:

Câmera de segurança mostra vizinho agredindo idoso de 77 anos por causa de uma manga. O crime aconteceu em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/XXS35908Gc — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2024

Quando tentava fugir, ele se deparou com um gari, que também tornou-se vítima dele. O funcionário teve o celular roubado e foi ameaçado no meio da rua. Em seguida, uma equipe do Programa Recreio Presente interceptou o homem e o prendeu em flagrante.

Carlos José passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (21) e teve prisão convertida em preventiva. "A sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima e nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o mesmo ambiente social com o suspeito", escreveu o juiz na decisão.

Segundo a Polícia Civil, a 16ª DP (Barra da Tijuca) vai investigar o crime de roubo e ameaça contra o gari. Já a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) apura o crime de lesão corporal contra o idoso.