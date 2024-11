Emerson Telles, de 36 anos, pode ter sido vítima de latrocínio na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/11/2024 19:41 | Atualizado 22/11/2024 19:52

Rio - A família de Emerson Telles Bezerra, 36, vive uma rotina de medo desde o dia em que o comerciante foi assassinado na porta de casa, no Conjunto Elmo Braga , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no dia 9 deste mês e, até o momento, ninguém foi preso.

Dono de uma loja de materiais de construção na região, Emerson estava em casa com a mulher quando homens armados invadiram a residência durante a madrugada. Após renderem o casal, os criminosos roubaram pertences como dinheiro, joias, perfumes e o celular da vítima. Em seguida, levaram Emerson para o portão da casa, onde ele foi executado.

Um dos parentes, que preferiu não se identificar, contou que desde o crime a família não consegue mais viver tranquilamente. Até o momento, eles não sabem quem cometeu o crime e qual seria a motivação.

"Ele se foi, infelizmente, mas nós ainda somos vítimas dessa tragédia. Mudou completamente nossa vida. Somos vítimas de pessoas anônimas, ficamos com medo até voltar a rotina. Mudaram a nossa vida assim que puxaram aquele gatilho. Ela [mulher de Emerson] não consegue nem entrar na casa mais, ficou com trauma da própria casa", contou ao DIA.

O filho do casal, de 12 anos, estava em outro cômodo no momento do crime e não presenciou o ocorrido. A família acredita que o assassinato tenha sido um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, mas a polícia não descarta outras hipóteses.