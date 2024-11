Wanderson Lira, o Varetinha, foi algemado e sequestrado por bandidos rivais - Reprodução

Publicado 22/11/2024 18:10

Rio - O miliciano Wanderson Lira, conhecido como 'Varetinha', foi sequestrado em casa por um grupo de traficantes vestidos com roupas semelhantes às da Polícia Civil e armados com fuzis, na manhã desta quarta-feira (20), na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste. O momento do sequestro foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver um carro branco estacionando em frente à casa de Wanderson. Dois bandidos entram no imóvel do miliciano, enquanto um terceiro checa o interior de um estabelecimento antes de também entrar na residência. Cerca de três minutos depois, o trio deixa o local com 'Varetinha' algemado e todos entram no automóvel.

Os sequestradores levaram Wanderson para a comunidade Jardim Novo, em Realengo, onde ele foi submetido ao "tribunal do tráfico". Para não ser executado, o miliciano aceitou se aliar aos traficantes da região.

Informações preliminares apontam que uma namorada do rapaz, que não foi identificada, foi assassinada por terem suspeitado que ela passou as informações sobre ele. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime", comunicou a Polícia Civil.

A Carobinha é palco de uma violenta disputa territorial entre organizações criminosas. Em março deste ano, 15 milicianos foram presos a caminho da comunidade após entrarem em um confronto com agentes da Polícia Rodoviária Federal. O grupo estava em quatro carros clonados e carregavam 12 fuzis e sete pistolas.