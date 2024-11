Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia - Reprodução

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegaciaReprodução

Publicado 22/11/2024 20:21

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (22), dois homens suspeitos de assassinar uma mulher em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (20), no bairro Imbariê.

De acordo com as investigações, a vítima, Eliane José de Souza, foi encontrada seminua, com indícios de estupro e lesões no rosto, no sofá da residência de um dos suspeitos. Paulo Delphino e Josivan Firmino David dos Santos, ao perceberem que a mulher estava sem vida, não acionaram socorro. Em vez disso, abandonaram o corpo e foram até um bar próximo para consumir bebidas alcoólicas.

A situação foi descoberta por vizinhos, que acionaram a polícia. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde confessaram parte do ocorrido. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense solicitou a prisão temporária dos dois, medida que foi aceita pela Justiça.