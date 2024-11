Lucas Alves Aguiar está preso - Divulgação

Publicado 22/11/2024 19:34

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (22), um homem acusado de integrar uma das quadrilhas que mais rouba carros na cidade do Rio de Janeiro. Lucas Alves Aguiar Dias foi encontrado escondido na casa de familiares, em Coelho Neto, na Zona Norte, por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

As investigações apontam que somente no ano passado Lucas roubou mais de 40 carros, a maioria nas zonas Oeste e Norte, junto com outros integrantes do 'Bonde do Jorge Turco', especializados neste tipo de crime. O bandido já foi condenado a 13 anos de prisão por roubo, mas estava foragido da Justiça. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de roubo majorado.

A prisão de Lucas faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem o objetivo de combater roubos, furtos e receptação de veículos e de cargas.