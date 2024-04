Material apreendido com os milicianos após o confronto na Avenida Brasil - Reginaldo Pimenta

Publicado 19/04/2024 08:32 | Atualizado 19/04/2024 08:37

15 milicianos que foram presos após troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste, em março. Segundo as investigações, o grupo integra a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado. No confronto, seis criminosos foram baleados e um conseguiu fugir.



Na ocasião, os milicianos estavam em quatro carros clonados e com eles foram apreendidos 12 fuzis, sete pistolas, uma delas com o brasão da polícia de Miami, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18 carregadores de pistola, duas granadas, 18 coletes balísticos, alguns com placas balística, e com identificações da PM e da Core e 20 celulares.

De acordo com a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal, o grupo visava transportar o "arsenal de armas de fogo e munições entre localidades por eles dominadas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de manter seu impressionante poderio bélico”.

Segundo as investigações da Polícia Civil, todos os milicianos são de Santa Cruz e estavam em Carobinha, em Campo Grande, para prestar apoio a um outro grupo de paramilitares que pretendiam dominar a região. Eles voltavam de uma guerra com traficantes quando foram interceptados. Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), cinco deles são lideranças chamadas de "puxadores de bonde".

Os criminosos vão responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte e transporte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, posse de artefato explosivo, resistência qualificada, receptação e constituição de milícia privada.

Os presos são:

1. Marlon da Cruz Chaves



2. Marcos Aurélio Soares Santos de Carvalho



3. Jefferson Ferreira de Oliveira



4. Driel Azevedo de Araújo



5. Wallace Oliveira Balbino

6. Jean Arruda da Silva



7. Marcos Vinícius da Silva Raimundo



8. Jhonata Farias de Araújo

9. Leandro de Oliveira Silva



10. Mário Lúcio de Souza Cruz



11. Lucas Martins Venâncio



12. Mauricio Paiva da Costa Junior



13. Marcos Paulo Dias Moreno



14. Alexandro dos Anjos Garcia



15. Lucas Souza de Ramos