O homem tem passagens pela polícia desde 2001 - Divulgação

O homem tem passagens pela polícia desde 2001Divulgação

Publicado 22/11/2024 17:48 | Atualizado 22/11/2024 18:22

São Gonçalo - Agentes da Divisão de Capturas (Recap), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam Marcos José Teixeira da Silveira, de 50 anos, considerado foragido pela Justiça, no início da tarde desta quinta-feira (21), na Rua Havaí, na Nova Cidade, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Ele responde por roubo, furto e tráfico de drogas.



Desde 2001, Marcos José, o Marcão, possui um extenso histórico no sistema prisional. Em agosto deste ano, ele recebeu o benefício de visita periódica ao lar e não retornou à unidade prisional no prazo estabelecido. Diante disso, ele sofreu uma regressão de regime e teve sua pena reclassificada para o regime fechado.



Após a prisão, ele foi levado à 72ª DP (São Gonçalo), onde o mandado de prisão foi cumprido. Em seguida, foi conduzido a uma unidade prisional e está à disposição da Justiça.



A Recap solicita que, caso alguém tenha informações sobre a localização de foragidos da Justiça, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica - informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

- O anonimato garantido