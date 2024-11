O crime aconteceu em julho deste ano, no Grajaú - Divulgação

Publicado 22/11/2024 15:33

Rio - Agentes da 22ª DP (Penha) prenderam, nesta sexta-feira (22), em Quintino, Luiz Gustavo da Costa Gomes, suspeito de atuar como "homem de guerra" do Terceiro Comando Puro (TCP) na retomada de territórios. Conforme a polícia, Luiz também é investigado por cometer roubos de veículos e cargas na região da Tijuca, na Zona Norte.



O preso participou de diversos roubos e também esteve envolvido em um assalto a uma academia de crossfit em julho deste ano, no Grajaú. Luiz Gustavo participou ativamente das disputas recentes entre o TCP e o Comando Vermelho pelo controle do Morro dos Macacos, em Vila Isabel.O suspeito conseguiu fugir da polícia no dia 15 de julho, durante uma perseguição que terminou com a prisão de um bandido e a morte de outro. O homem foi preso e encaminhado à 22ª DP (Penha), onde permanece à disposição da Justiça. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão por roubo.