Homem é rendido por criminosos dentro de box de crossfit no Grajaú, Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 25/07/2024 17:19 | Atualizado 25/07/2024 17:59

Rio - Um homem foi assaltado enquanto treinava em um box de crossfit, na Rua Borda do Mato, no Grajaú, Zona Norte, na noite de quarta-feira (24). O crime aconteceu por volta das 22h20 e foi praticado por dois homens que usavam capacete. Pelo menos um deles estava armado. A 20ª DP (Vila Isabel) investiga o crime. Veja o vídeo abaixo.



A abordagem foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver a vítima sentada em uma bicicleta, mexendo no celular. Em seguida, um dos bandidos, de capacete vermelho, pede o celular do rapaz e a chave da moto dele. Um outro criminoso, de capuz preto e capacete branco em uma das mãos, entra e vasculha a recepção do box.

A vítima ainda é obrigada a desbloquear o próprio celular. "Qual a senha, desgraçado?", grita o bandido durante a ação. Um minuto depois da abordagem, um dos assaltantes pede para o rapaz deitar no chão. O bandido também pergunta se há outras pessoas no local, mas a vítima nega e diz estar sozinha. Às 20h21, os bandidos saem do local.

Veja o vídeo:

ISSO TEM NOME: IMPUNIDADE



A pessoa não tem paz nem para treinar…

Roubo ocorrido em um Box no Grajaú - Rua Borda do Mato ontem por volta das 22h.



Tem que aumentar a pena para esse tipo de crime. No celular está toda as nossas vidas.

E o meliante ainda manda colocar a senha. pic.twitter.com/rVhNdiyUqN — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) July 25, 2024

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para descobrir quem são os envolvidos no crime.

Violência na Zona Norte



Câmeras de segurança de um condomínio residencial flagraram uma tentativa de assalto, na última segunda-feira (22), na Rua Odorico Mendes, no Cachambi , Zona Norte. Bandidos chegaram a entrar na garagem do prédio, mas desistiram do roubo.

No vídeo, é possível ver três criminosos em duas motos seguindo um carro de luxo da marca BMW. O veículo entra no condomínio e é seguido por um dos bandidos a pé. Esse homem chega a entrar no local, enquanto comparsas aguardam de moto na entrada.

Segundos depois, ele parece desistir de seguir o veículo no interior do estacionamento e foge com os comparsas. O local onde o crime aconteceu fica a 300 metros de uma cabine da Polícia Militar e próximo ao Norte Shopping.



Já na madrugada de sábado (20), outro episódio de violência na Zona Norte. Bandidos armados com fuzil renderam um motorista e roubaram um carro na Avenida Heitor Beltrão, altura do cruzamento com a Professor Gabizo, na Tijuca. O momento do assalto foi flagrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um carro bloqueando a passagem de outro veículo, de onde sai um homem segurando uma arma que aparenta ser um fuzil. Esse criminoso chega a apontar para um táxi que cruza a Rua Professor Gabizo. Enquanto isso, um segundo bandido revista o motorista que estava no carro alvo da quadrilha. Esse criminoso tira a vítima do carro e sai com o veículo.

Na mesma madrugada, dois criminosos assaltaram um homem na Rua Marquês de Valença. A vítima teve seu celular levado pelos bandidos. Em postagem no Instagram que mostra o assalto, usuários comentam que também foram assaltados em ruas próximas ao local na noite de sexta-feira (19) e na madrugada de sábado (20). "O meu namorado foi assaltado ali também, na sexta feira umas 19h40! Está complicado", disse uma usuária. Já outra pessoa afirma que foi assaltada na Rua São Francisco Xavier.

O que diz a PM

A Polícia Militar disse que o policiamento tem sido reforçado na região com viaturas e motopatrulhas.

"Os PMs atuam junto às unidades do programa Segurança Presente em pontos estratégicos. A região conta ainda com equipes extras escaladas através do Regime Adicional de Serviço (RAS). O batalhão também trabalha em conjunto com as delegacias da Polícia Civil no intuito de identificar os envolvidos e desarticular as quadrilhas que cometem crimes na região", explicou em nota.