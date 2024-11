Dez carros e três motos foram encontradas pelos PMs no local, além de peças de veículos roubados - Reprodução

Dez carros e três motos foram encontradas pelos PMs no local, além de peças de veículos roubadosReprodução

Publicado 22/11/2024 15:27 | Atualizado 22/11/2024 15:30

Rio - Um desmanche de veículos roubados foi estourado pela PM, nesta sexta-feira (22), no Complexo do Lins, Zona Norte. De acordo com a corporação, dez carros e três motocicletas foram recuperados no estabelecimento, após confronto com criminosos próximo ao local.

A estrutura criminosa foi encontrada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins de Vasconcelos. Os agentes patrulhavam a região da Árvore Seca, quando foram atacados a tiros por bandidos.

Policiais da #UPP encontraram no Complexo do Lins um local usado como desmanche de carros roubados, na localidade da Árvore Seca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Até o momento, treze veículos roubados foram recuperados pelos policiais, sendo dez carros e três motocicletas. pic.twitter.com/GvHnmW4xim — @pmerj (@PMERJ) November 22, 2024

Após cessar a troca de tiros, os policiais fizeram buscas pelos autores dos disparos no entorno e descobriram o desmanche com os veículos.

Enquanto os agentes da UPP solicitavam o reboque para retirar os dez carros e três motos, um grupo de bandidos voltou a disparar contra a equipe. Apesar do ataque, não há registro de feridos. A operação segue acontecendo, segundo a PM.