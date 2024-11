29ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio acontece no Posto 5 em Copacabana - Divulgação

29ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio acontece no Posto 5 em CopacabanaDivulgação

Publicado 22/11/2024 15:26

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou seu plano operacional para a realização da 29ª Parada do Orgulho LGBTI+ neste domingo (24), na Praia de Copacabana, na Zona Sul. A concentração acontece a partir das 11h na Avenida Atlântica, na altura da Rua Sá Ferreira, próximo ao Posto 5.

O desfile está marcado para 15h e deve seguir até a Rua Rodolfo Dantas, no mesmo bairro. As atividades da Prefeitura do Rio começam às 9h, quando equipes de diversas secretarias e órgão municipais estarão na tenda "Rio Sem Preconceito", montada entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima.

A tenda será ocupada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS-Rio) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nela, o público terá acesso a informações e poderá realizar pré-inscrição em projetos como Dam+ e o Garupa.

O primeiro objetiva a conclusão do Ensino Fundamental e a preparação para o acesso aos órgãos públicos por meio de concursos para pessoas trans, travestis e não-binárias. Já o Garupa busca facilitar a ligação de pessoas LGBTQIA+ aos serviços de saúde. Integrantes do projeto, parceria da SMS com a CDS-Rio e a Secretaria Municipal de Assistência Social, também estarão no local para informar quem tiver interesse na iniciativa.

No estande, o cidadão encontrará informações sobre legislação de direitos da comunidade LGBTQIA+ e serviços prestados pela prefeitura. Também serão realizados atendimentos como o recebimento de denúncias com técnicos da área jurídica, inscrição para programas desenvolvidos pela CDS-Rio e distribuição de materiais informativos.

De acordo com a prefeitura, pesquisas realizadas em outras edições da Parada do Orgulho LGBTI+ apontam que o evento promove o contato da população em geral com a diversidade presente no mundo. Com base nestes dados, o poder público trabalha para que gerações futuras cresçam e se desenvolvam em uma sociedade mais tolerante.

"A principal missão CDS-Rio é combater o preconceito. Acredito que é assim que vamos mudar tristes dados, como os altos índices de crimes contra essa população ao redor do país. A Parada é um evento para todas e todos acima de orientação sexual ou identidade de gênero", ressaltou o coordenador da CDS-Rio, Carlos Tufvesson.

CET-Rio

As interdições de trânsito para a realização da Parada do Orgulho LGBTI+ serão feitas por etapas. A primeira será iniciada às 23h30 de sábado (23), com a interdição da Avenida Atlântica, pista junto à orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Miguel Lemos, para o posicionamento dos trios elétricos.

Às 7h da manhã de domingo (24), será implantada a área de lazer da Avenida Atlântica, pista junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados. A pista junto às edificações da Avenida Atlântica, a partir da Rua Joaquim Nabuco até a Av. Princesa Isabel, além de seus acessos, também poderá ser interditada gradativamente conforme o fluxo de chegada do público.

A área de lazer da Avenida Atlântica, bem como a interdição da pista junto às edificações, serão mantidas até o término do evento. A desocupação da via pelo público e a limpeza das pistas, com a liberação ao tráfego de veículos, estão previstas até às 23h. A inversão de mão da Avenida Atlântica, pista das edificações, funcionará em seu horário habitual, das 7h às 18h.

A operação de trânsito contará com 70 agentes, entre Guardas Municipais, operadores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios.

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre a interdição da Avenida Atlântica e as condições de tráfego nas vias do entorno.

Proibições de estacionamento

A partir das 6h de sábado (23/11) às 23h do dia 24/11:

- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel;

- Rua Figueiredo de Magalhães, lado direito, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- Rua Rodolfo Dantas;

- Rua Bolívar, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- Avenida Atlântica, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco;

- Rua Anita Garibaldi, toda a sua extensão, ambos os lados;

- Rua Capelão Álvares da Silva, toda extensão, lado esquerdo.

Recomendações

- Utilizar transporte público para chegada e saída do evento.

- Devido às interdições, é recomendado que os motoristas busquem rotas alternativas para seus deslocamentos e, se possível, evitem passar pela região, pois o trânsito deverá estar impactado.

Secretaria Municipal de Transportes

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informa que, a partir das 15h, o transporte público na região será ajustado para atender à grande concentração de público da Parada do Orgulho LGBTI+. O plano operacional de mobilidade incluirá as seguintes medidas:

- Linhas que trafegam pela Avenida Atlântica, no sentido Ipanema, serão desviadas pela Rua Barata Ribeiro;

- Linhas que trafegam pela Avenida Atlântica, no sentido Botafogo, serão desviadas pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- A partir das 15h, a SMTR vai determinar aumento no número de viagens das linhas que operam na região, visando atender ao fluxo de passageiros durante a passeata.

MetrôRio

No domingo (24), o MetrôRio funcionará das 7h às 23h. A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e a transferência entre as linhas 1 e 2, no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

A recomendação da concessionária para quem vai ao evento é que utilize a estação Cantagalo/Copacabana para desembarque e, para voltar, que dê preferência para embarque na estação Siqueira Campos/Copacabana.

A concessionária orienta que os clientes usem o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC, ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema.Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site ou no aplicativo MetrôRio ou pelo app RecargaPay.

Os clientes do MetrôRio podem planejar suas viagens e acompanhar, em tempo real, o status das linhas 1, 2 e 4 no aplicativo do MetrôRio, que está disponível para Android e iOS.

Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) estará presente na 29ª Parada do Orgulho LGBTI+ para levar orientações à população sobre saúde e o respeito às diversidades. O estande "Rio sem preconceito" será montado entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima, das 9h às 15h, onde profissionais de saúdes estarão à disposição do público para esclarecer dúvidas.

No espaço, haverá distribuição de preservativos e materiais educativos sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), profilaxia pré-exposição (PrEP) e profilaxia pós-exposição (PEP). Além disso, profissionais oferecerão orientações em saúde para o controle do tabagismo, o diagnóstico e tratamento da tuberculose, estimulando a prática regular de atividade física e a alimentação adequada para um estilo de vida mais saudável. Também haverá vacinação para hepatite B, febre amarela, covid-19, influenza, tríplice viral, antitetânica.

O RAP da Saúde também estará no local abordando os visitantes para a conscientização em questões de saúde e para uma vida sexual responsável. E a equipe da Coordenação de Diversidade Sexual auxiliará com orientações jurídicas e psicológica, além de informações sobre campanhas de prevenção de ISTs e de combate à discriminação.

Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal vão atuar com 430 agentes e 55 viaturas em apoio à 29ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+. Com início da concentração às 11h, no Posto 5, em frente à Rua Sá Ferreira, os participantes vão fazer o percurso até o Posto 2, em frente à Praça do Lido, onde encerram as atividades.

O esquema especial terá início às 7h, centrado no ordenamento urbano e na orientação do trânsito, coibindo o estacionamento irregular ao longo de toda Avenida Atlântica. A Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamento e Reboques (Cfer) atuará com reboques nas imediações para impedir o estacionamento irregular.

A operação ainda contará com reforço dos grupamentos especiais Tático Móvel, Motociclistas e de Operações Especiais, que atuarão nas principais ruas de acesso ao evento, como a Avenida Prado Júnior, Rua Belford Roxo, Rua República do Peru, Rua Paula Freitas, Rua Hilário de Gouveia e Rua Francisco Otaviano.

No local, não haverá áreas de estacionamento destinadas ao evento, por isso a GM-Rio orienta o público que priorize o transporte público para chegar ao local, preferencialmente o metrô porque o bairro de Copacabana conta com três estações: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

COR

O Centro de Operações Rio (COR) vai monitorar toda a Parada do Orgulho LGBTI+, neste domingo (24), com cerca de 200 câmeras instaladas na orla de Copacabana e nas demais vias do bairro. Um efetivo de 50 operadores estará de plantão na Sala de Situação, na Cidade Nova, diante do videowall de 104 metros quadrados, o maior da América Latina.

Um layout especial para a Parada do Orgulho LGBTI+ foi desenvolvido para o telão. Os operadores vão acompanhar os principais pontos de bloqueio e acessos ao bairro de Copacabana. Um drone também será utilizado para auxiliar a operação nos pontos em que não há câmeras de monitoramento.

Secretaria Municipal do Trabalho e Renda (SMTE)

O Trabalha Rio, programa de empregabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), participará da 29ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio. Entre 10h e 13h, equipes estarão no estande entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima dando informações sobre os programas de empregabilidade e qualificação da SMTE. Os dias do serviço de cadastramento de currículos e os cursos são divulgados no Instagram da SMTE (@trabalho.rio).

A SMTE mantém, desde junho do ano passado, um posto avançado do Trabalha Rio na sede do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, no Centro. No local são oferecidas inscrições para processos seletivos de empresas e cursos de qualificação, com atendimento especialmente direcionado para a comunidade LGBTI+.

Comlurb

A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza no domingo. A companhia vai atuar com 380 trabalhadores, sendo 327 garis, na limpeza da areia, da ciclovia, do calçadão, da Avenida Atlântica e das vias de acesso. As equipes vão realizar os serviços de varrição e coleta e remoção de resíduos antes, durante e após o evento. Serão feitos dois repasses de limpeza em todo o trecho da Parada, às 15h e às 23h.

Entre veículos e equipamentos, serão utilizados exclusivamente para o evento seis caminhões, sendo dois compactadores, dois basculantes e dois satélites; quatro varredeiras de grande porte e duas de médio porte para auxiliar na varrição; três tratores de praia e dois implementos traseiros para peneirar e revolver a areia; e quatro pipas d'água e quatro motobombas para limpeza hidráulica das vias, com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito.

A companhia também vai disponibilizar 1.000 contêineres de 240 litros na areia e mais 100 em todo o trecho do evento, no calçadão e na Avenida Atlântica para que os frequentadores façam o descarte correto de seus resíduos. Vale ressaltar que todas as rotinas de limpeza do bairro serão mantidas normalmente, inclusive o projeto Praia Limpa, de intensificação de limpeza em toda a orla.