Prefeito Eduardo Paes anunciou retorno do Palco Leme: meu xodóArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 22/11/2024 11:51 | Atualizado 22/11/2024 14:08

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou mais detalhes do Rio Réveillon 2025, em coletiva de imprensa no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul, nesta sexta-feira (22). A programação completa, no entanto, ainda não foi apresentada.

fotogaleria O prefeito Eduardo Paes destacou que a festa será histórica e ressaltou o desejo de que turistas brasileiros escolham a cidade maravilhosa para passar a virada do ano. Paes lembrou que o Rio mostrou mais uma vez a capacidade de realizar grandes eventos, durante o G20.

"É uma alegria muito grande poder anunciar um Réveillon que eu tenho certeza que vai ser histórico. É muito importante que a gente tenha claro que o que nós queremos é receber visitantes. Convidamos todos os cariocas para irem à Copacabana, para se espalhar pelas festas de Réveillon da cidade, mas o que a gente quer, principalmente, é avisar os turistas, brasileiros de todos os cantos, que serão muito bem-vindos na cidade maravilhosa", declarou.

A cada semana a Riotur promete revelar mais atrações para os 13 palcos da cidade. Em Copacabana, na Zona Sul, serão três. O Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace, será feito com muito led e receberá as grandes estrelas da festa.



Caetano Veloso e Maria Bethânia abrem a festa às 20h, com a apresentação gratuita da turnê que está rodando o país. Ivete Sangalo estreia no Réveillon de Copacabana às 22h. Fenômeno internacional, Anitta assume depois da virada, às 0h12. O artista Xand Avião também se apresentará no palco às 2h. A campeã do Carnaval de 2024, Unidos do Viradouro, encerra a festa a partir de 3h30. Serão 20 torres de som na orla.

PALCO RIO

19h - Abertura DJ

20h - Caetano e Bethânia

22h - Ivete

00h12 - Anitta

02h - Xand Avião

03h30 - Unidos da Viradouro



No Palco Samba, que terá o formato de um grande pandeiro, estão confirmados a roda do Pretinho da Serrinha com convidados, o show Marcelo D2 e um punhado de bambas e a Imperatriz Leopoldinense, na altura da Rua República do Peru. Outras duas atrações ainda serão divulgadas.

PALCO SAMBA

19h - DJ

20h - NOVA ATRAÇÃO EM BREVE

22h - Roda de Samba Pretinho da Serrinha + Convidados

00h12 - Marcelo D2 e um punhado de bamba

02h - NOVA ATRAÇÃO EM BREVE

03H30 - Imperatriz Leopoldinense



Na virada de 2025, o Palco Leme estará de volta, pela primeira vez dedicado exclusivamente à música gospel. "É o meu xodó. A gente sabe que é muito grande o povo evangélico na nossa cidade e o Réveillon é uma festa de toda a nossa gente. Então, apresentamos pela primeira vez um palco gospel pro Réveillon de Copacabana", disse Paes. Estão confirmados Thalles Roberto e Midian Lima. Outro nome da música gospel será divulgado em breve.

Também foram anunciadas as atrações Swing e Simpatia, no Parque Oeste, Pique Novo, no Parque Realengo, e Dudu Nobre, no Parque Madureira. Os artistas que se apresentarão no Flamengo, na Penha e demais bairros da cidade ainda não foram divulgados. Entre os 20 nomes que serão anunciados nas próximas semanas estão Marvila, Imaginasamba, Diney, Baia, Caju pra Baixo, Gustavo Lins, Leandro Sapucahy, DJ’s e baterias de escolas de samba.

O presidente da RioTur, Patrick Corrêa, afirmou que o objetivo da "Maior Virada do Mundo", tema do Réveillon 2025, é ocupar 100% da rede hoteleira. No ano passado, a ocupação foi de 87%. Em todos os palcos da cidade houve movimentação de 5 milhões de pessoas. "A gente quer superar essa marca. Por isso, divulgamos antes as principais atrações. Aos poucos a gente vai divulgar mais detalhes em pílulas", afirmou.

Confira a distribuição dos outros dez palcos

Palco Flamengo - Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro

Palco Ilha do Governador - Praia da Bica, em frente ao número 169

Palco Paquetá - Praia da Moreninha s/n

Palco Sepetiba - Praia de Sepetiba, 1.886

Palco Parque Oeste - Inhoaíba - Avenida Cesário de Melo, 6.851

Palco Pedra de Guaratiba - Estrada da Matriz, 219

Palco Parque de Madureira - Avenida Edson Passos, s/n

Palco Parque Realengo - Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

Palco Piscinão de Ramos - Praça Roquete Pinto, 2

Palco Penha - Rua Santo Engracia, s/n

Fogos de artifício

A empresa SRCOM, produtora da festa, promete um espetáculo pirotécnico com tecnologia, emoção e respeito às normas de segurança e decibéis na virada. Haverá queima de fogos no Flamengo, na Igreja da Penha e na Praia de Copacabana. Na "Princesinha do Mar", serão dez balsas espalhadas pela orla e 12 minutos de espetáculo. A trilha sonora será 100% brasileira com uma mistura de estilos musicais.

Contrato de três anos

O chamamento público lançado este ano utilizou um contrato de três anos para a empresa realizadora da festa. "Isso permite mais previsibilidade, permite que a negociação com os patrocinadores possa se dar de uma forma mais organizada. Enfim, potencializa o valor do Réveillon carioca, daí a decisão de ter feito esse contrato por três anos", explicou Paes.

Brics no Rio

Ao divulgar detalhes do Réveillon 2025 à imprensa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, aproveitou para fazer um apelo público ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o sucesso do G20 na cidade, Paes pediu que a capital fluminense também receba o encontro do Brics em 2025.

"Tenho certeza que a intenção do presidente Lula vai ser por realizar o encontro do Brics aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, trazendo chefes de Estado, chefes de Governo para a nossa cidade em encontros importantes", afirmou. "As pessoas desejam o Rio de Janeiro", completou.

Show internacional

Paes reiterou que em maio de 2025 haverá outro show internacional em Copacabana, como foi o da Madonna este ano. "Em breve, eu vou anunciar. A gente tá fechando os últimos detalhes. A princípio, todo primeiro fim de semana de maio, aproveitando o feriado de 1º de maio, teremos um grande show internacional pro pessoal vir programar uma semana de férias no Rio", anunciou.

O prefeito destacou que o turismo é uma atividade econômica "absolutamente decisiva" para o Rio de Janeiro e que vem promovendo eventos para receber visitantes desde o primeiro ano deste mandato. "Essa é uma vocação da cidade. A gente quer os hotéis lotados, os bares, restaurantes e comércio produzindo", ressaltou.