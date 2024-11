Agentes apreenderam carro, pistola, celulares, rádio, touca ninja e bloqueador de sinal - @PMERJ

Publicado 22/11/2024 12:17

Rio - Policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) prenderam quatro suspeitos de roubos de carga nos acessos à Rodovia Niterói-Manilha, BR-101, no bairro de Bela Vista, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (22). Segundo a corporação, a prisão ocorreu no âmbito da Operação Força Total.

Ainda de acordo com a PM, os acusados estavam em um Jeep Renegade Branco e tentaram fugir quando avistaram as viaturas.

Segundo informações do Centro de Inteligência do 35° batalhão, a quadrilha está envolvida em diversos roubos na região. O veículo, que foi apreendido, teria sido roubado no último dia 15, em Rio Bonito, Região Metropolitana.

Dos quatro presos, dois tem passagens pela polícia e um deles foi solto em maio deste ano após cumprir pena por associação ao tráfico de drogas.



A polícia também recolheu uma pistola, um bloqueador de sinal, um rádio transmissor, uma touca ninja e quatro celulares com o grupo.



O caso foi encaminhado para a 71ª DP (Itaboraí) e depois transferido para a Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves).