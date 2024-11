Interior do Centro de Comunicação da Polícia Militar do Rio (Cecopom) - Divulgação / SEPM

Publicado 22/11/2024 13:16

Rio - O Centro de Comunicação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Cecopom) abriu um inquérito para investigar se o tiro que atingiu uma sargento da PM dentro da unidade foi disparado de forma acidental por um colega da agente. A Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso, que aconteceu no dia 12 de novembro.

Vanessa do Nascimento Braga teve a perna esquerda atingida por um disparo que saiu da pistola do tenente-coronel Sandro Ferreira Alves. Em seu primeiro relato à polícia, Sandro disse que a pistola disparou após cair no chão, quando ele se levantou de uma poltrona e tentou guardá-la na cintura.

Uma perícia está sendo realizada para tentar desvendar a trajetória feita pela bala que atingiu a perna de Vanessa, além de buscar compreender e se o tiro causou risco de morte a agente.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a sargento foi levada para o Hospital Central da corporação e seu estado de saúde é considerado estável. A expectativa é que ela retorne ao serviço nos próximos dias.

O Centro de Comunicação da Polícia Militar fica dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, na Região Central da cidade. O espaço abriga o gabinete do secretário de Segurança Pública Victor dos Santos.