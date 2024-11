Ocupantes das motos caíram no chão após o acidente - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/11/2024 10:45

Rio - Um motociclista flagrou e filmou um forte acidente entre duas motos na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, uma das principais vias da região. Quatro pessoas que estavam nos veículos caíram no chão após a batida.

O acidente ocorreu durante a manhã desta quarta-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal Rafael Silva, de 38 anos, e Carla Steiner, de 21 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



Em contato com a reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde informou que os feridos foram atendidos na unidade e tiveram alta ainda no mesmo dia.



Outra vítima, não identificada, teve ferimentos leves, foi atendida mas recusou remoção. O 4º ocupante da moto não precisou de atendimento e foi liberado.

Veja o vídeo