Cerimônia foi realizada no Centro Cultural Light, no CentroDivulgação

Publicado 22/11/2024 15:48

Rio - Nesta sexta-feira (22/11), a Light celebrou a premiação dos vencedores em sua área de concessão da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), o principal evento educacional sobre energia elétrica no Brasil. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Light, no Centro da cidade do Rio de Janeiro e contou com a presença de mais de 130 pessoas para celebrar os alunos que se destacaram nesta edição histórica.

Em 2024, a ONEE mobilizou mais de 263 mil estudantes de escolas públicas e privadas de todas as regiões do país. Na área de concessão da Light, 127 alunos foram premiados: 59 receberam medalhas de ouro, 39 de prata e 29 de bronze. Durante a cerimônia, além da entrega dos prêmios, alunos e professores participaram de uma visita educativa ao Museu Light da Energia, destacando o compromisso da empresa com a educação e a conscientização sobre o uso eficiente da energia.

A ONEE, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), organizada pela EDP-ES e coordenada pelo Instituto Abradee, tem como objetivo principal educar e conscientizar jovens sobre a importância da eficiência energética e da sustentabilidade. Este ano, os participantes enfrentaram desafios que testaram seus conhecimentos sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, além de práticas sustentáveis que fazem parte da transição energética global.

"Para a Light, é um prazer imenso participar da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Levamos ações educativas e promovemos o consumo consciente de energia para os nossos jovens do oitavo e nono ano do ensino fundamental, abordando temas tão importantes como a transição energética, a economia de energia, o uso de equipamentos eficientes e, principalmente, o combate ao desperdício de energia," diz Rodrigo Brulher, Coordenador de Eficiência Energética.

A edição de 2024 marcou um novo recorde de participação, transformando a competição em uma verdadeira jornada educacional, que envolveu professores, alunos e comunidades em uma experiência prática de aprendizagem. A relevância da eficiência energética, tema central da olimpíada, está em consonância com as metas globais de sustentabilidade estabelecidas pela Agência Internacional de Energia (IEA). As práticas de eficiência energética são cruciais para a redução de emissões de CO2 e para a promoção de um desenvolvimento sustentável.

A professora Cláudia Nazaré, da Escola Municipal Sobral Pinto, que tem 13 alunos medalhistas de ouro, afirma que essa experiência é enriquecedora e grandiosa para os alunos. "Ela mostra que os estudantes podem ser protagonistas de suas histórias e de que existe muito para aprender além da sala de aula. É uma grande oportunidade para alunos e professores do ensino médio incluírem o tema da eficiência energética — tão atual no cenário mundial — em nossos debates."

A aluna de 14 anos da professora Cláudia, Ana Júlia Almeida, é uma participante ativa de olimpíadas escolares e confirma que essa experiência foi muito positiva: "A professora sempre me deu muito apoio e incentivo para participar das atividades extracurriculares, e eu sempre tive muito interesse. Essa experiência vai me proporcionar muito conhecimento e valores, além de me fazer perceber que meu esforço está trazendo resultados, como a medalha de ouro."

O evento de premiação celebrou o esforço de jovens talentos e de professores dedicados a promover uma cultura de uso racional da energia. A Light, junto com outras distribuidoras de todo o Brasil, reafirma seu compromisso com a educação e com a construção de um futuro mais sustentável através da participação na ONEE.