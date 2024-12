Acidente aconteceu na BR-101, em São Gonçalo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/12/2024 17:34 | Atualizado 04/12/2024 17:50

Rio - O policial militar Jefferson Rodrigues de Azevedo, de 36 anos, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O sargento, lotado na Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), atuava na corporação há 13 anos.

Jefferson morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-101, em São Gonçalo, na madrugada de terça-feira. A colisão aconteceu no km 314, entre os bairros Boa Vista e Porto Novo, na pista sentido Espírito Santo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel do agente destruído depois de colidir na lateral do caminhão. Com o impacto, o carro ficou embaixo do outro veículo.

A concessionária Arteris Fluminense informou que a batida ocorreu por volta das 5h e, quando as equipes chegaram no local, Jefferson já estava sem vida, no interior do carro que dirigia. O acidente causou o bloqueio da faixa esquerda e um congestionamento de 5 km. A via foi totalmente liberada às 8h35.