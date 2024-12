Bandidos tentam retirar corpo do PM Marco Antônio Matheus Maia de dentro de carro - Reprodução/TV Globo

Bandidos tentam retirar corpo do PM Marco Antônio Matheus Maia de dentro de carroReprodução/TV Globo

Publicado 04/12/2024 17:59

Rio - Bandidos do Quitungo, na Zona Norte do Rio, que colocaram o corpo do policial militar Marco Antônio Matheus Maia , de 37 anos, dentro de carro desgovernado tentaram removê-lo do veículo após o automóvel descer descontrolado por uma ladeira. As imagens, registradas pelo Globocop, da TV Globo, na tarde de terça-feira (3), são analisadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para identificar os criminosos envolvidos na ação criminosa.

Sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, estava de folga quando foi morto por criminosos Divulgação

O flagrante mostra o momento em que traficantes do Quitungo colocam o corpo do PM dentro de um carro prata. O cadáver estava enrolado em um lençol. Em seguida, criminosos soltam o carro que, desgovernado, desce a ladeira em alta velocidade e bate no muro de uma casa até parar.



Na tarde desta terça-feira, durante uma operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Penha, Marco estava passando de carro em um dos acessos do Quitungo quando foi atacado a tiros por um grupo de bandidos. Informações iniciais apontam que o PM estava a caminho de uma unidade de saúde que fica próximo ao local onde foi assassinado e não estava envolvido na operação.

O militar estava na corporação há 13 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). O agente já havia sofrido um ataque a tiros enquanto trabalhava. Em 2020, Marco Antônio foi baleado na testa durante uma operação na Vila Aliança, quando ainda era cabo lotado no 14º BPM (Bangu).

O corpo do PM será sepultado na quinta-feira (5), às 13h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório terá início às 8h30, na Capela 7.