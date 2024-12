Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga autoria e motivação do ataque a tiros - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 03/12/2024 16:27 | Atualizado 03/12/2024 17:44

Rio - O policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, nesta terça-feira (3), em um dos acessos a Comunidade do Quitungo, na Zona Norte. Ele estava de folga.

Segundo a corporação, a vítima estava dentro do veículo quando criminosos abriram fogo, na Rua Oricá. Ele foi atingido por um tiro de fuzil.



O militar estava na corporação há 13 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). Não há informações sobre o sepultamento.

Ele não fazia parte da operação que aconteceu próximo ao local, no Complexo da Penha . A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga o caso.

Mais cedo, na mesma região, dois ônibus foram sequestrados e incendiados por bandidos . Os coletivos bloqueava uma das pistas que contornam a Praça Treze de Junho, próximo á comunidade do Dourado.

Complexo da Penha

Uma ação no Complexo da Penha, na Zona Norte, deixou seis pessoas feridas, nesta terça-feira (3). Em mais uma etapa da Operação Torniquete, contra roubos de veículos e cargas, policiais civis e militares trocaram tiros com criminosos ao longo da manhã e prenderam, até o momento, 13 suspeitos, entre eles um foragido de Minas Gerais. Ao todo, 900 agentes atuam na região, com apoio de quatro aeronaves.

Os policiais estouraram um call center do crime, dois locais de refino de droga e uma loja de um receptador ligado a liderança do tráfico. Os agentes apreenderam drogas, carga roubada, peças de fuzis desmontados, carregadores, roupas táticas, celulares e anotações do tráfico. Ao todo, 15 veículos roubados foram recuperados.