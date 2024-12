Projeto de lei inclui literatura de cordel no curriculo escolar - Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:06

Rio - A Prefeitura do Rio sancionou, nesta terça-feira (3), um projeto de lei que inclui a literatura de cordel no currículo de escolas da rede municipal. A proposta de autoria do vereador Celso Costa (MDB) foi aprovada pela Câmara dos Vereadores em junho deste ano.

"A literatura de cordel faz parte da vida social dos brasileiros e, ao longo do tempo, se atualizou e se transformou, sem perder a identidade e a estética própria. Inserir o cordel nas salas de aula vai permitir que os alunos desenvolvam a criatividade e se conectem com sua realidade pessoal e social, ao mesmo tempo que valorizam nossa cultura e identidade", declarou o parlamentar.

Com a norma, a literatura passa a ser trabalhada da Educação Infantil até o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em unidades públicas.