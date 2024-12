Moradores de bairros das zonas Norte e Sul foram impactados por problemas na rede - Reprodução

Moradores de bairros das zonas Norte e Sul foram impactados por problemas na redeReprodução

Publicado 03/12/2024 15:15 | Atualizado 03/12/2024 15:48

Rio - Moradores de mais de 20 bairros do Rio nas zonas Norte, Sul e Central seguem tendo problemas de falta d'água, nesta terça-feira (3), após quase sete dias de desabastecimento. Segundo a concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição na região, o fornecimento continua irregular devido a falhas pontuais na rede do Centro e Marechal Hermes.

O problema prolongou o tempo de torneiras secas no Centro, em bairros da Zona Portuária e também em Irajá e Ilha do Governador. Santa Teresa, Botafogo, Flamengo, Urca, Leme completam a lista de bairros afetados.

As áreas já haviam sido impactadas na semana passada, por conta da manutenção programada do Sistema Guandu. O reparo da Cedae no sistema foi concluído na segunda-feira passada (26), mas por conta de melhorias executadas pelas concessionárias de distribuição, só foi 100% reestabelecido na quinta-feira, às 11h.

A partir dessa data, as empresas de distribuição confirmaram que a água voltaria para toda a rede atendida na tarde do último domingo (1º), o que não aconteceu. Em nota, a Águas do Rio informou que a etapa de regularização do abastecimento ocorre de forma gradativa, em 72 horas, e pode levar mais tempo nas áreas elevadas e pontas das redes.