Publicado 04/12/2024

PIB brasileiro cresce 0,9% no terceiro trimestre e acumula alta de 3,1% nos últimos doze meses. Governo federal comemora bom resultado e ganha fôlego em meio a críticas por pacote fiscal. disparada do dólar e inflação acima do teto da meta.

Após anúncio conturbado e reação negativa do mercado, Governo encaminha PEC do corte de gastos ao Congresso. Desafio será recuperar confiança dos investidores e provar que proposta é suficiente para enfrentar desequilíbrio das contas públicas.