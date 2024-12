Marco Antônio Matheus Maia é carregado nas costas por PM após ter sido baleado - Rerodução

Publicado 03/12/2024 20:52 | Atualizado 03/12/2024 21:40

Rio - O policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, morto em um dos acessos da comunidade do Quitungo, na Zona Norte, já havia sido baleado na testa durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste, em 2020. Na tarde desta terça-feira (3), o terceiro sargento do 41º BPM (Irajá) estava de folga no momento em que foi alvo de disparos por criminosos na Rua Oricá.

Há quatro anos, quando ainda era cabo lotado no 14º BPM (Bangu), Marco foi filmado sendo carregado nas costas por um colega de farda na Vila Aliança. Os dois deixaram a comunidade a pé e desarmados durante uma operação. Os vídeos do resgate tiveram grande repercussão na época. Maia, que sofreu diversos ferimentos, incluindo um tiro de raspão na testa, ficou internado no Hospital Central da PM , no Centro do Rio.

Veja o vídeo:

Esse vídeo é o retrato fiel de que ninguém fica para trás.



Hj na vila aliança, troca de tiros um pm foi baleado na cabeça, o blindado não estava conseguindo entrar então tiveram que sair a andando da favela mesmo exausto o companheiro carregou o amigo baleado até fora da favela. pic.twitter.com/lZ9QXuCD1e — Igortubarão (@igortubarao87) April 3, 2020

Na tarde desta terça-feira, Marco estava passando de carro em um dos acessos do Quitungo quando foi atacado a tiros por um grupo de bandidos. Informações iniciais apontam que o PM estava a caminho de uma unidade de saúde que fica próximo ao local onde foi assassinado.