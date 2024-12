Os integrantes do Kardum estarão em Madureira e no Centro - Divulgação

fotogaleria O Centro Cultural do Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB) será palco, de 5 a 7 de dezembro, do Kardum – Uma jornada coletiva', mistura de conferência com festival de música que atua como um agente impulsionador em prol de um futuro mais justo, sustentável e regenerativo. Congregando sustentabilidade, cultura, regeneração, economia, mudanças climáticas e criatividade, o evento tem programação totalmente gratuita e permeada por debates, apresentações musicais, workshops e conteúdo audiovisual.

O pontapé inicial do Kardum serão dois workshops na Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira, no dia 4 de dezembro, atendendo diretamente a população do bairro da Zona Norte carioca. O evento é patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, IBAP-RJ (Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro) por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.

Inspirado pela jornada coletiva em prol de causas que impactam positivamente a vidas de todos, o Kardum é um grande encontro de pessoas de diferentes searas que, juntas, pensam em soluções práticas no presente para transformar o futuro. Realizado pela Bz Soluções Criativas, de Rafael Bz e Daniel Mello, o Kardum é uma celebração transformadora que, concretizando o desejo de seus idealizadores, abriga diversas atrações que se complementam ao longo do evento, criando assim um ambiente propício para descobertas, diálogos e trocas.

"O desejo de realizar o Kardum neste formato surge da visão de que unir cultura e sustentabilidade pode impulsionar uma transformação coletiva essencial. Esta edição consolida aprendizados das edições anteriores e amplia o impacto ao promover a colaboração e o ativismo cultural como forças para regeneração socioambiental", explica Daniel Mello, reiterando que o principal diferencial do Kardum em relação às duas edições anteriores - quando ainda se chamava Kardume - é a expansão de sua programação e o alcance do impacto desejado.

A programação no CCBB RJ se divide em espaços de painéis & palestras e cultura & shows. No Kardum Summits, seis debates envolventes promoverão discussões que visam apresentar soluções e ideias inovadoras para fortalecer a cultura como linguagem essencial no engajamento à sustentabilidade, a regeneração socioambiental e o conhecimento sobre esse assunto tão complexo. No Kardum Talks, grandes nomes compartilham experiências e ideias inspiradoras em seis palestras imersivas, promovendo uma conexão profunda com o público em torno da sustentabilidade, cultura e inovação.

A parte musical do evento estará ancorada em dois espaços: no Kardum Musikaa, onde instituições e especialistas compartilham conhecimentos essenciais para apoiar e impulsionar a carreira de diversos artistas e profissionais da área através de cinco painéis dedicados ao mercado musical independente; e no Palco Kardum, em que haverá shows de artistas independentes que apresentam uma música brasileira contemporânea cheia de criatividade, inovação e engajamento socioambiental. No dia 7/12 haverá ainda uma parceria com a Junta Local, e as apresentações musicais acontecerão na área externa do CCBB.

"A mesa ‘Arte como Ativismo Climático’ retrata bem um dos principais propósitos do Kardum, que é trabalhar com a arte e cultura como o meio de nossa mensagem. Do mesmo modo, a mesa ‘Mudanças Climáticas, Cidades, Sociedade e Patrimônio Cultural’, que reúne vertentes com diferentes pensamentos e experiências de vida e de onde podem sair as melhores soluções. Temos que reaprender a debater com quem pensa diferente, precisamos sair da relação de bolhas que as redes sociais criaram para termos um futuro promissor para todos”, observa Rafael Bz.

No Parque Madureira, o Kardum oferecerá na Arena Carioca Fernando Torres dois workshops com seus principais temas: cultura e sustentabilidade. "Um deles será dedicado ao mercado de produção cultural, com uma abordagem no que acreditamos - a cultura é a melhor maneira de reunir as pessoas em prol de uma causa. Logo em seguida, entra o outro workshop, que mostrará como as empresas buscam por iniciativas com impactos sociais e ambientais", adianta Rafael Bz, realçando um outro ponto forte do evento, que é trazer uma perspectiva única sobre a inclusão da diversidade no debate ambiental, abordando como a comunicação e o ativismo ambiental podem dialogar com as realidades periféricas e populações vulneráveis.

Embora sustentabilidade seja um assunto que está em alta nas discussões, a abordagem do Kardum trará o seu diferencial, fugindo do tom fatalista e elaborando uma programação inovadora que amplia a forma como os temas são discutidos. "Pensamos o evento não só para falar em reciclar lixo ou plantar uma árvore, mas, sim, de construir um sistema novo que não produza o lixo, e que faça uma regeneração socioambiental consciente, pois não adianta só recuperar uma área ambientalmente e protegê-la proibindo o acesso de humanos. Assim, vamos continuar com a visão humanos X natureza. Nós podemos criar um modelo de vida coexistente com o meio ambiente", reflete Rafael.

Para Daniel Mello, a verdadeira complexidade do assunto muitas vezes é subestimada. "O meio ambiente e a sustentabilidade vão além das práticas verdes superficiais e se conectam profundamente com questões sociais como diversidade, inclusão, combate ao racismo, direitos das mulheres e a proteção ambiental. Essas pautas, que parecem isoladas, fazem parte de um sistema interconectado de regeneração e transformação social", equaciona Daniel, reforçando que o Kardum se propõe a explorar essa complexidade por meio de discussões que conectam áreas diversas - como consumo consciente, cultura e direitos humanos - e mostrar que a sustentabilidade requer uma transformação coletiva e de longo prazo que vai muito além das práticas convencionais", provoca o realizador.

Deste modo, nos painéis de discussão temas como finanças sustentáveis conectam o impacto econômico à regeneração ambiental, abordando o papel dos investimentos na promoção de um futuro sustentável. Em todas as atividades, o Kardum incentiva uma visão coletiva onde esses setores se complementam para transformar o futuro.

"Não teremos ações práticas pontuais como a doação de sementes ou copos retornáveis, pois nosso objetivo é reunir pessoas para uma troca de ideias que vá além de medidas superficiais e momentâneas. Essas ações são importantes, mas queremos explorar o que acontece depois: para onde vai o lixo coletado? Onde e como as árvores devem ser plantadas para que contribuam efetivamente com a regeneração ambiental?", pondera Daniel.

Celebrando a criatividade da web, o Rio Web Fest (RWF), maior festival web do mundo, se junta ao evento com a exibição dos indicados ao Festival no Espaço Conceito do CCBB, mostrando o que há de melhor no audiovisual independente. Após o evento principal, serão lançados quatro Curtas-Documentários e dois Fi¬lmes-Concertos dos shows para o YouTube, com o objetivo de ampliar o impacto e perpetuar as experiências proporcionadas pelo Kardum.

"O evento está ampliado para oferecer um espaço robusto de debates e painéis que conectam o público a temas essenciais como ESG, consumo consciente e responsabilidade socioambiental das marcas, reunindo um público ainda mais diversificado e promovendo uma plataforma mais potente de engajamento e transformação coletiva através da cultura e suas diferentes linguagens", finaliza Daniel Mello.





KARDUM – UMA JORNADA COLETIVA



Realização: 5 a 7 de dezembro de 2024

Quinta-feira a sábado – das 10h às 19h

Classificação indicativa: 12 Anos



Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – RJ

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – PARQUE MADUREIRA



4/12 - QUARTA-FEIRA



LOCAL: ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES

Rua Bernardino de Andrade, 200 - Madureira - Rio de Janeiro



10h às 11h30 – WORKSHOP PROFISSÃO CULTURA

Um panorama de como é trabalhar com cultura no Brasil, explorando as diversas possibilidades com ênfase na a profissionalização, a captação de recursos para projetos criativos e como viver de cultura.

Instrutor: Rafael Bz

Sócio-diretor da produtora Bz Soluções Criativas, é gestor cultural e cineasta. Realizou projetos nas áreas de música, audiovisual e literatura para a Farm; Banco Bari SporTV; Canal Brasil; Centro Cultural Banco do Brasil; Caixa Cultural; Angela Ro Ro, Audio Rebel, QTV Selo; Instituto Tocando em Você; Câmara Ítalo-brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro; e curtas-metragens e programas de TV de produtoras independentes. Como roteirista e diretor, está em pós-produção de dois curtas.



11h30 às 13h – WORKSHOP DAS CONSEQUÊNCIAS À RESPONSABILIZAÇÃO: UMA TRANSFORMAÇÃO NO MERCADO RUMO À SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

Um panorama sobre a evolução da consciência a respeito do impacto das ações de empresas e indivíduos na sociedade, com o surgimento da demanda por práticas responsáveis no mercado, e a consolidação da sustentabilidade corporativa como um valor essencial no cenário atual.

Instrutora: Debora Maia

Consultora de Finanças Sustentáveis, assessorando gestoras e Fundos a incorporarem aspectos ESG e de impacto em suas análises de investimento. Atua desde 2011 com temáticas integradas à sustentabilidade. Antes da migração para atuar com instituições financeiras, trabalhou com licenciamento ambiental, auditorias legais e certificações de meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade em setores da economia real.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA – CCBB RJ:



5/12 - QUINTA-FEIRA



ESPAÇO CONCEITO – RIO WEB FEST (RWF)

10h às 11h / 15h às 16h / 17h às 18h

Exibição de filmes indicados ao maior festival web do mundo



AUDITÓRIO 3º ANDAR - KARDUM SUMMITS



10h às 12h - Riscos ESG e Oportunidades Socioambientais Desafios e Transformações

Neste painel, será discutido como empresas podem gerenciar riscos sociais, ambientais e regulatórios associados à transição para uma economia mais sustentável. E avançando na agenda, exploraremos as oportunidades na geração e mensuração de impactos positivos, aumentando sua reputação e sua resiliência no mercado.

Mediador: Vanilson Fragoso (Consultor e Especialista da Sig Consultoria)

Palestrantes: Regiane Abreu (Ondas Sustentáveis), Victor Becker (Rede D'Or), Sandro Damásio (Eletrobras) e Talita Uzeda (Grupo Cataratas).



13h às 15h - Finanças Sustentáveis: Impacto para um Futuro Regenerativo

Os fundos de investimento desempenham um papel central na construção de um futuro sustentável e regenerativo. Neste painel, será explorado como esses fundos, ao direcionarem capital para projetos e empresas comprometidas com a sustentabilidade, podem impulsionar mudanças significativas. Discutiremos como a alocação consciente de recursos pode transformar setores, fomentar inovações verdes e apoiar iniciativas que regeneram o meio ambiente. Especialistas debaterão as oportunidades e os desafios de integrar práticas financeiras sustentáveis, destacando como os fundos de investimento podem ser catalisadores de um futuro mais justo e equilibrado.

Mediador: Regiane Abreu (Ondas Sustentáveis)

Palestrantes:

Guilherme Teixeira (ERM), Daphne Breyer (BB Asset), Luciana Teixeira (Executiva Sênior) e Alexandre Muller (JGP Investimentos)



15h30 às 17h30 - Cultura, Costumes e Consumo Consciente

A cultura e os costumes moldam nossos hábitos de consumo, influenciando as escolhas que fazemos no dia a dia. O consumo consciente surge como uma alternativa para construir um futuro mais sustentável, equilibrado e justo.

Mediador: André Carvalhal (Escritor, consultor e orientador de projetos em marketing, diversidade, inclusão e sustentabilidade)

Palestrantes: Wagner Andrade (Menos 1 Lixo), Roberto Pessoa (Better Drinks), Ana Leão (Jornalista e publicitária) e Ana Luisa Silva (Nissan)



ESPAÇO CONCEITO - KARDUM TALKS



11h às 12h - Rafael Vieira (Instituto dos Sonhos)

Rafael Vieira irá apresentar as ações em prol da inclusão social do Instituto dos Sonhos e seus impactos nas comunidades locais de São Gonçalo - RJ.



14h às 15h - Carlos Eduardo Marques (Presidente da Ambiafro)

Carlos Eduardo Marques, presidente da Ambiafro e destaque global em sustentabilidade, vem ao Kardum para discutir como a inclusão da perspectiva negra pode revolucionar a comunicação ambiental no Brasil, conectando-a com as demandas reais das populações periféricas e vulneráveis.



16h às 17h - Lis Rejane

Lis Rejane traz ao Kardum uma visão inovadora sobre o impacto das informações ambientais na sociedade, conectando economia, ciência e sustentabilidade com temas cruciais como o neoextrativismo e mudanças climáticas.



6/12 - SEXTA-FEIRA



ESPAÇO CONCEITO – RIO WEB FEST (RWF)

10h às 11h / 15h às 16h / 17h às 18h

Exibição de filmes indicados ao maior festival web do mundo



AUDITÓRIO 3º ANDAR - KARDUM SUMMITS



10h às 12h - Mudanças Climáticas, Cidades, Sociedade e Patrimônio Cultural



As mudanças climáticas representam uma séria ameaça tanto ao modelo de cidade em que vivemos, quanto ao patrimônio cultural em todo o mundo. O aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e outros impactos podem danificar ou destruir sítios arqueológicos, monumentos históricos e outras formas de patrimônio cultural, que são a base da identidade e da história de uma cidade e a cultura da sociedade.

Mediadora: Camila Araújo

Palestrantes: Hernani Heffner (Cinemateca MAM), Isabella Giesta (Arquiteta e urbanista, IEEA-RJ/PGE-RJ), Fernando Pereira (Arquitetos da Favela) e Caetano Mancini (Meteorologista, Tempo OK)



13h às 15h - Arte como Ativismo Climático

A arte tem um papel crucial na transformação social, especialmente como meio de engajamento e ativismo. Exploraremos como ela conscientiza, gera empatia e mobiliza a ação para uma cultura mais sustentável. A arte é uma poderosa ferramenta para moldar a cultura em relação ao meio ambiente, promovendo conscientização e ação. A colaboração é essencial para ampliar seu impacto e construir um futuro sustentável.

Mediadora: Giovanna Nader (Atriz, apresentadora, comunicadora socioambiental)

Palestrantes: Marcele Oliveira (Perifa Lab), Lian Gaia (Atriz e performer indígena), Jéssica Evelyn Alves (Pesquisadora) e Luise Valentim (Especialista em ESG)



15h30 às 17h30 - Produção Cultural e Desafios Climáticos

A indústria cultural enfrenta desafios crescentes devido aos impactos das mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos, como calor intenso, tempestades e inundações, podem gerar transtornos para o público, patrocinadores e para a própria organização dos eventos.

Mediadora: Louise Heine _ Agência Tecla Music

Palestrantes: Nadja Oliveira (Especialista em sustentabilidade em eventos) e Liz Rejane (Cientista da UFRJ).



ESPAÇO CONCEITO - KARDUM TALKS



11h às 12h

Daniel Archangelo - Fundador do Rio Web Fest, trará ao Kardum insights sobre o mercado de web séries independentes, abordando festivais competitivos, rodadas de negócios e oportunidades para criadores emergentes.



14h às 15h

Simone Colucci - Cofundadora do Grupo Educart e pianista, trará ao Kardum o Favela Garden, projeto social do Instituto Tocando em Você que promove iniciativas de agricultura orgânica, unindo educação musical e sustentabilidade em comunidades.



16h às 17h

Lucas Chiabi - Fundador do Ciclo Orgânico e engenheiro ambiental, traz ao Kardum sua paixão pela compostagem e o sonho de ver resíduos alimentares valorizados como recursos. Com mais de 4.500 famílias atendidas no Rio, ele transforma o 'lixo' em adubo para um futuro mais sustentável.



7/12 - SÁBADO



ESPAÇO CONCEITO - KARDUM MUSIKAA

10h às 11h - Rádio Samba

Participa do Kardum Musikaa a Rádio Samba, um projeto multiplataforma idealizado com o intuito de promover a importância do samba, destacando todos aqueles que fazem parte dessa história.



11h às 12h – Mercado Musical

Especialistas da indústria musical debatem os principais desafios e oportunidades em um mercado em constante transformação. O foco estará em inovação, independência artística e novas formas de consumo, abordando desde a produção até a distribuição de música.



13h às 14h – Musikaa na Base

Musikaa na Base chega ao Kardum para fortalecer o espaço dos artistas independentes e trazendo as transformações sociais e econômicas que a arte pode produzir.



14h às 15h - Agência Tecla Music

Com quase 20 anos de expertise em music branding, conecta marcas e pessoas por meio de trilhas sonoras únicas. No Kardum, ela traz a música como ferramenta de comunicação.



ÁREA EXTERNA - JUNTA LOCAL



PALCO KARDUM



15h às 16h30 - Pipa Menino

Davi Canella, Rafael Lorga, Lucas Fidelis e Bessa Rodrigues são a PIPA MENINO. O show conta com um repertório principalmente autoral, trazendo canções dos 4 integrantes e parcerias com outros artistas. Além disso, a banda reverencia e interpreta composições de grandes nomes da nossa música, como Baden Powell e Milton Nascimento. Com forte presença instrumental, o palco da banda tem recebido vozes e instrumentistas da nova geração, proporcionando grandes encontros e shows sempre únicos.

Pipa Menino aponta para o novo ao mesmo tempo em que expõe as suas referências e seus instrumentos, trabalha com a intensidade e com o detalhe. Canta um Brasil Latino, cheio de ritmos e raízes.

https://www.instagram.com/pipamenino/



17h às 18h - Selva Lírica

Uma canção tem a força de inventar um país. Mais do que uma conclusão sociológica, essa frase exprime uma intuição que os compositores e cantores Claudia Castelo Branco, Ilessi, Thiago Thiago de Mello e Demarca têm em comum. E talvez mais do que um faro curioso pelo universo da canção – sem dúvida um elemento presente entre os quatro - o que mais representa a SELVA LÍRICA é o encontro.



SELVA LÍRICA entra numa floresta onde habitam as muitas veredas da tradição e os legados daqueles que vieram antes de nós, sem deixar de apontar para o futuro. O que há aqui é uma vontade de trazer novos olhares para a música e para o Brasil. Como, por exemplo, em “Quilombo curumim”, música de Demarca com letra de Thiago Thiago de Mello, em que vem à tona os quilombos na Amazônia e as resistências indígenas à colonização. Retrato musicado de nossa herança doce e violenta.

https://www.instagram.com/selvalirica/