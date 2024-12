O trajeto abriga, ainda, uma nova atração: o mirante "Cartão Postal" - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/12/2024 19:43 | Atualizado 03/12/2024 19:52

Rio - O Cristo Redentor ganhou, nesta terça-feira (3), a trilha Paineiras-Corcovado. O local promete oferecer mais segurança para pedestres e facilitar o acesso ao monumento, um dos principais pontos turísticos do Brasil.

A trilha tem 1,15 km de extensão e, apesar de não ser longa, é íngreme, podendo ser percorrida em aproximadamente 40 minutos. O novo caminho integra o percurso total de 180 km da Trilha Transcarioca, que é a primeira trilha de longo curso nacional e conecta diversas unidades de conservação da cidade do Rio.

O trajeto abriga, ainda, uma nova atração: o mirante 'Cartão Postal', que está a 600 metros acima do nível do mar. Ele é feito de vidro e oferece vista panorâmica para a Lagoa Rodrigo de Freitas, as praias da Zona Sul e a Pedra da Gávea.

Quem optar pela trilha pode ter uma economia de até 70% no valor do transporte até o Corcovado.

A trilha fica entre o Centro de Visitantes Paineiras e o Corcovado, está aberta das 8h às 18h e é gratuita. O acesso é pela lateral da sede administrativa do Parque Nacional da Tijuca.