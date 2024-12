Carlos Augusto comemorava o título do Botafogo em bar quando foi morto - Reprodução

Carlos Augusto comemorava o título do Botafogo em bar quando foi mortoReprodução

Publicado 03/12/2024 17:08 | Atualizado 03/12/2024 17:43

quatro vítimas da chacina em um bar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi sepultado, no início da tarde desta terça-feira (3), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. O caso aconteceu no domingo 1º. Rio - Carlos Augusto Soares Batista, de 39 anos, uma dasna Baixada Fluminense, foi sepultado, no início da tarde desta terça-feira (3), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. O caso aconteceu no domingo 1º.

O motorista de aplicativo estava no estabelecimento, onde torcedores do Botafogo comemoravam o título conquistado pelo clube no sábado. Além dele, morreram no ataque Douglas de Moura Costa, de 39, Leandro Marciano Azevedo, 31, e Robert de Paula, 28.

Segundo relatos de familiares das vítimas, os disparos teriam partido de milicianos que dominam a região do bairro do Xavantes, onde o bar fica. As vítimas estariam ouvindo som alto e, por isso, os autores teriam cometido o crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio, na Rua Taylor, onde encontraram quatro homens já sem vida. No local, os PMs foram informados que ocupantes de um veículo branco atiraram várias vezes contra um grupo reunido em um bar.

Além dos mortos, uma outra pessoa baleada foi socorrida ao Hospital Municipal de Belford Roxo e depois transferida para Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento na DHBF para apurar a autoria e a motivação do crime.

Outros ataques