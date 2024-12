Mortes de Michel da Silva Campos Pereira e Janete Regina Batista são investigadas pela DHNSGI - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 08:17 | Atualizado 02/12/2024 09:43

Rio - Um ataque a tiros em um bar de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, deixou um homem e uma mulher mortos, na noite de sábado (30). Segundo relatos, as vítimas comemoravam a vitória do Botafogo na Libertadores no estabelecimento, quando foram atingidos pelos disparos. Michel da Silva Campos Pereira morreu no local e Janete Regina Batista chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na Rua General Andrade Neves, no bairro São Domingos. No local, os PMs localizaram Michel já sem vida, com marcas de tiros, e socorreram outras cinco pessoas baleadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Janete foi levada para a unidade, mas acabou morrendo no domingo (1º).



Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde dos outros quatro feridos. Relatos afirmam que entre as vítimas, há um adolescente de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada e investiga as mortes de Michel e Janete Regina. Uma perícia foi realizada no local do crime e as investigações estão em andamento para apurar a autoria e motivação do ataque.

O corpo de Janete Regina será sepultado nesta segunda-feira (2), no Cemitério do Marui, no Barreto, em Niterói, às 14h. O enterro de Michel também acontece hoje, no mesmo local, às 17h.