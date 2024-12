Familiares e amigos se despediram de Janete Regina Batista no Cemitério do Maruí, em Niterói - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 21:59

Rio - Michel da Silva Campos Pereira e Janete Regina Batista, que morreram após um ataque a tiros a um bar em Niterói, na Região Metropolitana, foram enterrados, na tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério do Maruí, na mesma cidade.

As vítimas estariam no estabelecimento comemorando a vitória do Botafogo na Libertadores, na noite do último sábado (30), quando foram atingidas por disparos. Michel morreu no local. Já Janete foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, ainda em Niterói, mas veio à óbito no domingo (1º).

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram para o bar, localizado na Rua General Andrade Neves, no bairro São Domingos, para atender a uma ocorrência de homicídio. No estabelecimento, a equipe encontrou o homem já sem vida e cinco pessoas feridas, sendo uma delas Janete.

Até o momento, não há informações sobre a identificação nem sobre o quadro de saúde dos outros feridos. Relatos afirmam que, entre as vítimas, há um adolescente de 13 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada e investiga as mortes. Uma perícia foi realizada no local do crime e as investigações estão em andamento para apurar a autoria e motivação do ataque.