Luiz Henrique foi autor do primeiro gol da final da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2024 19:04

Rio - Uma mulher foi presa por tentar extorquir o jogador Luiz Henrique, do Botafogo, na sexta-feira (29), um dia antes do atacante marcar um dos gols que deu o título da Copa Libertadores ao clube alvinegro. Raissa Cândida da Rocha foi detida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), a mulher pediu R$ 20 mil ao atleta para não divulgar fotos e vídeos íntimos dele. Em conversas obtidas pela investigação, Luiz chega a pedir a chave PIX para a pessoa que tentava realizar a extorsão.

Nas mensagens, o atacante diz que está no treino e não realiza o pagamento, o que traz incômodo a quem o cobrava. "As coisas que eu tenho aqui de você só vai fazer você virar mais chacota", diz parte do texto.

Raissa estaria há quatro dias enviando mensagens com ameaças ao atleta, exigindo o pagamento de valores exorbitantes. No entanto, o jogador vem sofrendo tentativas de extorsões desde 25 de setembro, data do jogo de volta das quartas-de-finais da Libertadores contra o São Paulo.

A DAS foi procurada pela SAF do clube para denunciar o crime. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em sigilo para identificar e prender outros suspeitos envolvidos na prática criminosa. Raissa foi autuada em flagrante por extorsão qualificada e associação criminosa.