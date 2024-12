Feridos foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso - Divulgação/Ministério da Saúde

Publicado 02/12/2024 21:28

Rio - Uma tentativa de roubo na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio, terminou com dois inocentes baleados na tarde desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estavam em uma viatura quando viram criminosos armados tentando roubar um carro.

Após a ação criminosa, durante a abordagem, os bandidos atacaram a equipe a tiros e atingiram dois populares que estavam no local. Os feridos foram socorridos pelos agentes e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a unidade de saúde, um deles tinha alta prevista para esta noite e o outro segue internado em observação.

Os bandidos conseguiram fugir. Ainda de acordo com a PM, não houve confronto durante a ocorrência. A corporação ainda não informou para qual delegacia a ocorrência foi registrada.

Mais uma tentativa de roubo

Também na tarde desta segunda-feira (2), policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram um caminhão com carga de eletrodomésticos intacta, avaliada em R$ 42 mil, na Avenida Brasil. Os criminosos tentaram levar a carga para a comunidade da Maré, mas abandonaram durante a fuga.