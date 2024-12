Drone com granada sobrevoa comunidade do Quitungo - Reprodução

Publicado 02/12/2024 18:23

Rio - Traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no Complexo do Israel, na Zona Norte do Rio, têm utilizado drones para monitorar integrantes da facção rival Comando Vermelho (CV) na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina. Imagens gravadas no início de novembro e obtidas pelo DIA mostram que os bandidos amarram uma granada com um barbante no equipamento para sobrevoar a região. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

No primeiro vídeo, um integrante do CV percebe que está sendo filmado pelo drone e tenta atirar duas vezes contra o aparelho, que tem autonomia de 46 minutos de voo e pode percorrer uma distância de 15 Km. Em seguida, ele foge correndo pela comunidade.

Veja o vídeo

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Fw1R7j5rMN — Jornal O Dia (@jornalodia) December 2, 2024

Em outra imagem, é possível perceber a granada pendurada por um barbante no drone. Um grupo de pessoas, incluindo dois motociclistas, está logo abaixo do equipamento em uma área de pouca iluminação no Quitungo.

Veja

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/qKGeMei32u — Jornal O Dia (@jornalodia) December 2, 2024

Em julho deste ano, a Polícia Civil passou a investigar que traficantes da Cidade Alta, localizada em Cordovil, na Zona Norte, região dominada pelo TCP, teriam usado um drone para jogar uma granada em criminosos CV na comunidade do Quitungo . Suspeitos teriam ficado feridos.

Uma moradora do Quitungo divulgou nas redes sociais uma gravação mostrando um drone que teria caído na sua casa com um explosivo. Ela acusou o tráfico da Cidade Alta pelo crime. Também há relatos de ataques do CV contra o TCP. Drones estariam sendo usados para monitorar criminosos da Cidade Alta.

Confrontos na região

A ordem para tentar invadir as comunidades do Quitungo e Guaporé teria partido do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão , principal liderança do TCP. Em outubro, o bandido passou a ser investigado por terrorismo por conta de um tiroteio na Avenida Brasil, durante uma operação da PM no Complexo de Israel, que terminou com três inocentes mortos a tiros.

A região de Cordovil e Brás de Pina, na Zona Norte, tem sofrido com confrontos por conta da disputa territorial entre criminosos do Complexo de Israel e traficantes do Quitungo.