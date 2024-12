Durante essas condições, o importante é se abrigar em um local seguro - Pedro Ivo/Agência O Dia

Durante essas condições, o importante é se abrigar em um local seguroPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 17:03

Rio - Apesar das altas temperaturas nesta segunda-feira (2), com a aproximação de uma frente fria, há previsão de pancadas de chuva, acompanhadas de ventos fortes, a partir do final do dia na cidade do Rio. A chuva pode ocorrer em forma de pancadas típicas de verão, ou seja, passageiras. O clima seguirá instável nos próximos dias. Para os próximos dias, é esperado chuva forte.



De acordo com Luciana Prado, professora do Departamento de Meteorologia da Universidade do Estado do Rio (Uerj), com a aproximação da nova estação, essa condição é considerada normal. "Quando uma frente fria se aproxima, ela traz uma massa de ar mais frio atrás dela, então temos o encontro de uma massa de ar quente, como essa em que estamos, com a massa de ar frio logo após. Esse encontro promove a formação de tempestades ao longo da frente fria", afirma.



Luciana ainda ressalta que estamos passando por uma fase pré-frontal, ou seja, a que antecede a entrada da frente fria. "Quando a frente fria chega, chove, e depois que ela passa, a temperatura cai um pouco, pois vem a massa de ar frio atrás dela", conclui.



Em casos de tempestades, é essencial se abrigar e evitar ir à praia ou a locais abertos. Sempre que possível, o melhor é não sair de casa. Evite praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar, e não se aproxime de precipícios, encostas ou áreas altas sem proteção.

Confira a previsão do tempo



Na próxima terça-feira (3) e quarta-feira (4), o céu permanecerá nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde de terça-feira e a manhã de quarta-feira, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas/fortes. A máxima prevista é de 27ºC, com mínima de 17ºC.



A previsão para quinta-feira (5) é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros não devem ultrapassar os 26ºC, com mínima de 17ºC.



Já na sexta-feira (6), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada nos períodos da madrugada e manhã. Os ventos estarão fracos a moderados, e o calor reaparecerá, com previsão de 32ºC e mínima de 17ºC.