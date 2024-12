Armamento é capaz de destruir veículos blindados e até aeronaves de pequeno porte - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 02/12/2024 14:28 | Atualizado 02/12/2024 14:29

Rio - A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta segunda-feira (2), um armamento de guerra em um apartamento localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste. De acordo com a corporação, o equipamento encontrado é um M72 LAW, lança-mísseis portátil de origem norte-americana, projetado para destruir veículos blindados e, em alguns casos, até aeronaves pequenas.

Armamento de guerra foi localizado em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste Divulgação / Polícia Civil

A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas e Explosivos (Desarme) e ocorreu em um condomínio na Estrada dos Bandeirantes após investigações apontarem que a arma estava escondida no local.



Usado pelo Exército e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o M72 LAW é atualmente produzido tanto nos Estados Unidos quanto na Noruega. O lança-mísseis foi encaminhado para análise pericial, e as investigações continuam para identificar possíveis vínculos com grupos criminosos.

Segundo a especializada, apesar de ser desenvolvido para cenários de guerra, a presença desse armamento em ambiente urbano representa um sério risco para a segurança pública. A retirada do M72 de circulação foi considerada essencial pela Desarme para evitar potenciais ameaças à população e às forças policiais.