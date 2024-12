Sistema de reconhecimento facial nas vans será concluído em outubro de 2025 - Divulgação

Sistema de reconhecimento facial nas vans será concluído em outubro de 2025Divulgação

Publicado 02/12/2024 14:21

Rio - O Governo do Estado anunciou um sistema de reconhecimento facial em vans intermunicipais com o objetivo de impedir fraudes e aumentar a segurança das viagens. A decisão foi publicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) no último dia 28 e vai ser implementada, de forma gradual, a partir de janeiro de 2025.



Uma investigação do Detro-RJ, da Secretaria de Transportes e da Polícia Civil desmontou, no início de 2024, um esquema de uso irregular do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), o que levou a uma economia diária de R$40 mil aos cofres públicos.



Após a ação, o equipamento de segurança já passou a ser testado em algumas vans reguladas.

"A implementação da biometria vem para se somar aos esforços da fiscalização no combate aos gastos irregulares. O benefício do BUI é pago pelo Estado em formato de subsídio para que a população possa fazer integração entre os diferentes modos de transporte, mas é voltado àqueles que mais precisam e seu uso indevido onera os cofres públicos, gerando um peso no bolso de todos os usuários do sistema", declarou Leonardo Matias, presidente do Detro-RJ.



Impacto para passageiros



Os passageiros terão até um mês para realizar o reconhecimento facial. Com a biometria, apenas titulares vão poder usar o Bilhete Único. Em caso de uso indevido, os passageiros podem ser suspensos e trabalhadores que utilizam o vale-transporte têm risco de demissão por justa causa da empresa que concede o beneficio.



Instalação dos equipamentos



Os lotes de veículos vão ser equipados de janeiro a outubro de 2025. Segue o cronograma:



Lote I (58 veículos) de 6 a 31 de janeiro: Linhas M510; M518; M519; M520; M521; M522 e M529.



Lote II (57 veículos) de 3 a 28 de fevereiro: Linhas M524; M525; M526; M533; M534; M535; M536 e M550.



Lote III (53 veículos) de 6 a 31 de março: Linhas M509; M527; M528; M530 e M531.



Lote IV (47 veículos) de 1º a 30 de abril: Linhas M500; M508; M532; M543; M558 e M561.



Lote V (59 veículos) de 5 a 30 de maio: Linhas M501; M502; M504; M505; M507; M517 e M37.



Lote VI (56 veículos) de 2 a 30 de junho: Linhas M503 e M514.



Lote VII (65 veículos) de 1º a 31 de julho: Linhas M538; M540; M546; M548; M551; M552; M554; M555 e M556.



Lote VIII (60 veículos) de 1º a 29 de agosto: Linhas M100; M101; M301; M302; M303; M304; M557; M559 e M560.



Lote IX (65 veículos) de 1º a 30 de setembro: Linhas M103; M106; M109; M110; M111; M112; M113; M114; M115; M116; M117; M120; M121; M122; M123; M124; M125; M126; M128; M130; M131; M133; M134; M136; M137; M138; M200; M201; M204; M206; M208; M210; M211 e M212.

Lote X (11 veículos) de 1º a 6 de outubro: Linhas M213; M214; M215; M216; M217 e M218.