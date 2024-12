Droga foi encontrada em fundo falso de mala - Divulgação/PF

Publicado 02/12/2024 13:09

Rio - Uma mulher foi presa, na noite deste domingo (1°), com cerca de 2,3 kg de cocaína, no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Federal, a mulher, de 32 anos, é natural de Manaus, no Amazonas, e pretendia embarcar em um voo comercial para Amsterdam, onde seguiria para seu destino final em Zurique, na Suíça.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais realizaram a prisão em flagrante ao identificar a droga oculta em fundo falso da mala despachada pela passageira.

A presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.