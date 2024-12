Cabo PM Eliéze Oliveira da Silva, 38 anos, foi candidato a vereador de Paraty - Reprodução / Redes Sociais

Cabo PM Eliéze Oliveira da Silva, 38 anos, foi candidato a vereador de ParatyReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/12/2024 12:10 | Atualizado 02/12/2024 14:17

Rio - O ataque de bandidos a um quiosque em Paraty , Costa Verde Fluminense, que matou o cabo da Polícia Militar Eliéze Oliveira da Silva, de 38 anos, e José Carlos Vargas Junior foi motivado por um acerto de contas entre traficantes rivais, é o que aponta a investigação da Polícia Civil. O atentado aconteceu na madrugada do último sábado (30), na Praia do Pontal, e deixou ouras duas pessoas feridas.

"Após continuidade das diligências, principalmente depois de ouvir o militar que sofreu uma tentativa de homicídio, indícios apontam para um acerto de contas entre traficantes rivais. Todos os quatro elementos já foram identificados e estamos trabalhando para solicitar as prisões cautelares dos envolvidos", disse o delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcello Russo, ao DIA.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que quatro criminosos armados com fuzis invadiram o quiosque , por volta das 2h30, e atiraram na direção de José Carlos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas local e que tem, pelo menos, 12 passagens pela polícia.

Os disparos atingiram mais três pessoas, entre elas, o cabo Eliéze. Ele estava de folga no momento do atentado e acabou não resistindo aos ferimentos. Um outro policial militar e um turista argentino, que não tiveram as identidades divulgadas, também acabaram sendo baleados.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Hugo Miranda, na mesma região. Eles receberam atendimento da equipe médica da unidade e já tiveram alta.

Ex-candidato a vereador de Paraty, cabo Eliéze estava há 10 anos na PM

Policial militar há 10 anos, o cabo Eliéze se candidatou a vereador de Paraty na última eleição municipal, realizada em outubro deste ano. Filiado ao Partido Liberal (PL), ele recebeu apoio do candidato a prefeito da cidade, Coronel Rodrigues (PL). O militar, no entanto, recebeu 234 votos e não se elegeu.

Em um pronunciamento oficial nas redes sociais, o amigo e aliado político Coronel Rodrigues lamentou a morte do policial. "Sua partida deixa um vazio imensurável em nossos corações e na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Eliéze dedicou sua vida ao serviço da segurança pública, com coragem e dedicação. Sua memória será eterna e sua amizade será sempre lembrada", escreveu.

Nascido no Rio de Janeiro, Eliéze se preparava para celebrar seu aniversário de 39 anos nesta segunda-feira (2). Morador de Paraty, o militar era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis). Ele foi sepultado neste domingo (1), no Cemitério Municipal da Cidade. Solteiro, o policial não deixou filhos.



Nas redes sociais, diversas pessoas prestaram homenagem a Eliézer. Amigos e familiares lembraram do Cabo como um homem divertido. "Meu Deus! Quando vi [a notícia] lembrei dele. Era um cara gente boa e divertido. Meus sentimentos", escreveu um conhecido.

"Estou sem acreditar! Nos conhecíamos há 12 anos e estou em choque", lamentou outra amiga. "Que saudades que você deixou! Policial de garra, cabra macho… lutou um excelente combate! Vai com Deus", comentou uma pessoa.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Marcela Ribeiro