Publicado 01/12/2024 11:31 | Atualizado 01/12/2024 11:36

A gravação mostra o momento em que quatro criminosos armados com fuzis invadiram o quiosque, por volta das 2h30, e atiraram na direção de José Carlos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas local e que tem, pelo menos, 12 passagens pela polícia. Rio - Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo DIA mostram o ataque de bandidos a um quiosque na Praia do Pontal, na madrugada deste sábado (30), em Paraty, na Costa Verde, que terminou com duas pessoas mortas e dois feridos. No ataque, os criminosos atingiram o policial militar Elieze Oliveira da Silva, 38 anos, e José Carlos Vargas Junior, que morreram na hora, além de outro policial e um turista argentino. Segundo agentes da 167ª DP (Paraty), o crime pode ter sido motivado por disputa entre facções criminosas rivais.

Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas durante um ataque a tiros a um quiosque na Praia do Pontal, em Paraty, Costa Verde Fluminense, na madrugada deste sábado (30). Uma das vítimas fatais era um PM que estava de folga.



O estabelecimento estava cheio na hora do ataque e mais três pessoas acabaram sendo atingidas. Uma das vítimas foi o cabo Elieze, lotado no 33º BPM (Angra dos Reis) há 10 anos e que estava de folga no momento do atentado. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do militar.

Os tiros também acertaram um outro policial militar e um turista argentino, que não tiveram as identidades divulgadas. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Hugo Miranda, na mesma região. A dupla recebeu atendimento da equipe médica e já recebeu alta.