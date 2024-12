Gabinete vai montar novo secretariado - Beth Santos/ Prefeitura do Rio

Gabinete vai montar novo secretariadoBeth Santos/ Prefeitura do Rio

Publicado 02/12/2024 13:53

Rio - O Gabinete de Transição do novo governo de Eduardo Paes no Rio começou nesta segunda-feira (2). Os grupos de trabalho se reunirão até o fim de dezembro na Faculdade de Matemática - IMPA Tech, no Porto Maravalley, na região do Porto Maravilha. Durante entrevista coletiva, o prefeito reeleito Eduardo Paes explicou o funcionamento do Gabinete de Transição, que será coordenado pelo vice-prefeito eleito Eduardo Cavaliere e pelo deputado federal Pedro Paulo.



"Para nós, está muito claro que a população apostou na continuidade e nas políticas públicas que apresentamos. Temos feito um esforço permanente de nos renovar. Daremos continuidade às boas políticas, mas estamos começando um novo governo. Esse processo de transição que vai definir quais políticas devem continuar e que avanços a cidade deve ter no próximo mandato", afirmou Eduardo Paes.



O prefeito do Rio destacou que civilidade é a palavra que abrange o que o novo governo deseja para a cidade.



"O Rio sempre foi acolhedor e voltou a receber grandes eventos. Civilidade abarca uma série de ações. Vamos cuidar de quem mais precisa, viver num ambiente de mais harmonia, mais segurança pública, mais respeito às regras da cidade. O Rio precisa avançar no que chamo de choque de civilidade, uma expressão que vai além da ordem pública, que tem a ver com as atitudes do cidadão", defendeu.



O gabinete tem como objetivo principal definir as metas e diretrizes que farão parte do Plano Estratégico do período 2025-2028, que compõe o novo mandato do prefeito Eduardo Paes e do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, que tomam posse no dia 1º de janeiro.



Responsável por conduzir a montagem do plano de governo, Eduardo Cavaliere agradeceu a confiança. Ele apresentou os novos eixos temáticos do planejamento estratégico de 2025 a 2028, que terá como foco a eficiência: Equilíbrio Fiscal, Boa Gestão e Governança; Civilidade e Segurança; Futuro, Economia e Felicidade; Longevidade, Equidade e Humanidade; Infraestrutura, Prevenção a Desastres e Resiliência.



"Nesse gabinete vamos apresentar um balanço da atual gestão. Nas gestões do prefeito Eduardo Paes, sempre há uma obsessão com o planejamento, com as metas, com aquilo que é o compromisso com a população. Vamos aprofundar o plano de governo que foi apresentado à população durante a campanha e vamos lançar as bases do planejamento estratégico do próximo mandato", disse Cavaliere.



Com a função de dialogar com os partidos que integram a aliança política, o deputado federal Pedro Paulo (PSD) também agradeceu a oportunidade de colaborar na montagem da equipe que irá atuar na próxima gestão. "Meu papel aqui é de um diálogo institucional com os partidos, começando por quem nos apoiou na eleição. Ninguém governa sozinho, e o PSD tem essa responsabilidade de liderar esse processo de diálogo institucional partidário", afirmou Pedro Paulo.



Durante o Gabinete de Transição, será anunciada a composição do novo governo. Serão realizadas oficinas sobre os eixos temáticos do novo governo, com coordenação da presidente da Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, e da subsecretária de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, Fernanda Mofati.



"Hoje fizemos a primeira e única mudança no secretariado, neste fim de mandato. O vice-prefeito eleito, Eduardo Cavaliere, deixa a Casa Civil e volta para suas funções de deputado estadual para que possa ter mais liberdade para comandar a transição. Quem assume a Casa Civil, já valendo para o próximo mandato, é o Leandro Matieli, que chefiou meu gabinete nos últimos anos", anunciou Eduardo Paes.