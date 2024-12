Principio de incêndio atingiu carreta na Avenida Brasil - Reprodução / Vídeo

Principio de incêndio atingiu carreta na Avenida BrasilReprodução / Vídeo

Publicado 02/12/2024 12:28

Rio - Um princípio de incêndio atingiu uma carreta na pista central da Avenida Brasil, altura de Irajá, Zona Norte, durante a manhã desta segunda-feira (2). Apesar do incidente, que ocorreu no sentido Zona Oeste, ninguém ficou ferido.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente causou retenções no trânsito e ocupou uma faixa. A equipe da CET-Rio foi acionada e esteve no local.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 10h. Segundo a corporação, a operação foi encerrada às 10h40 sem vítimas. A reportagem segue buscando contato com a CET-Rio.



Incêndio em fiação

Mais cedo, em São Cristóvão, Zona Norte, uma fiação pegou fogo na Rua Fonseca Teles e ocupou uma faixa no local, por volta de 8h.



O Centro de Operações informou que o incidente causou retenções no trecho. A Light e o Corpo de Bombeiros foram acionados.



De acordo com a Light, a equipe esteve no local para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia, que foi interrompido na rua.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe esteve no local de 8h10 até 10h20, quando a operação foi encerrada. Não há registro de vítimas.