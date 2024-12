Acidente ocorreu no Viaduto do Gasômetro e ocupou duas faixas, causando retenção no trânsito - @OperacoesRio

Publicado 02/12/2024 10:03

Rio - Uma colisão entre um ônibus, uma van e uma moto deixou seis pessoas feridas no Viaduto do Gasômetro, no Caju, sentido Centro, durante o início da manhã desta segunda-feira (2). O incidente ocorreu na altura do Terminal Gentileza e ocupou duas faixas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Jorge Meirelles, de 51 anos, Rogério Fonseca, 64, Renato Raimundo, 48, Gabriel Silva, 28, Maria Silva, 52, e Thiago Barreto, 43, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar (Centro). A corporação, porém, não divulgou mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente causou retenção no trânsito e teve reflexos na Avenida Brasil e na Linha Vermelha. A situação foi normalizada por volta de 8h. Equipe da CET Rio foi acionada e esteve no local após o ocorrido.

A reportagem segue buscando retorno da Secretaria Municipal de Saúde sobre o estado de saúde dos feridos.