Vazamento de água na Rua Doutor Thompson Mota, em Marechal HermesReprodução / TV Globo

Publicado 02/12/2024 14:23

Rio - Em meio aos problemas de abastecimento no Rio , uma tubulação se rompeu e causou um vazamento de água na Rua Doutor Thompson Mota, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (2).

Devido ao rompimento, a via precisou ser interditada na altura da Rua Comandante Magalhães de Almeida. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), guardas municipais encontram-se na região para auxiliar o trânsito, que está sendo desviado por ruas próximas.

Funcionários da Águas do Rio, responsável pela rede de distribuição no bairro, também estão no local do vazamento e realizam reparos na tubulação.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, um carro que passava pela região chegou a cair em um buraco que estava coberto pela água. Ele foi retirado com a ajuda da equipe da concessionária.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.

Rio sofre com problemas de abastecimento

Há uma semana, diversas regiões da cidade vêm sofrendo com falta de água. O problema começou quando a Cedae iniciou uma manutenção anual preventiva no Sistema Guandu, na última segunda-feira (25). Apesar de ter sido concluído no dia seguinte, o sistema só passou a operar com a capacidade máxima de tratamento na quinta (28).

Isso aconteceu devido a um pedido da Águas do Rio, para que a empresa pudesse concluir alguns reparos pela cidade. A previsão de normalização na distribuição era até este domingo (1°), porém, o sistema de abastecimento só deve voltar a funcionar completamente na quinta-feira (5).